Nach langer Unklarheit um die Zukunft von Lords of the Fallen haben wir jetzt Gewissheit: Auf der Opening Night Live der gamescom 2022 wurde endlich ein neuer Teil der Soulslike-Reihe offiziell angekündigt.

Der neue Teil heißt erneut Lords of the Fallen, versteht sich als eine Mischung aus Nachfolger und Reboot und erscheint für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X/S zu einem nicht näher genannten Termin.

Oben seht ihr den ersten Trailer zum Spiel, der zwar noch keine Gameplay-Szenen zeigt, dafür aber fantastisch inszeniert ist und in die düstere Fantasy-Welt einführt.

Das wissen wir bereits über Lords of the Fallen

Die Story knüpft an das Original an, spielt aber über tausend Jahre nach dem ursprünglichen Lords of the Fallen von 2014 und dreht sich um die Grenze zum Totenreich.

knüpft an das Original an, spielt aber über tausend Jahre nach dem ursprünglichen Lords of the Fallen von 2014 und dreht sich um die Grenze zum Totenreich. Die Entwickler versprechen eine riesige, vernetzte Welt, die über fünf Mal so groß ist, wie die des ersten Spiels - es handelt sich aber nicht um eine Open World.

ist, wie die des ersten Spiels - es handelt sich aber nicht um eine Open World. Es gibt einen Charaktereditor , mit dem ihr vor Beginn des Spiels euren Helden erstellt, der später in typischer Rollenspiel-Manier weiterentwickelt wird.

, mit dem ihr vor Beginn des Spiels euren Helden erstellt, der später in typischer Rollenspiel-Manier weiterentwickelt wird. Die Kämpfe sind erneut taktisch anspruchsvoll und orientieren sich an den Souls-Spielen , es gibt auch ein Magiesystem für Zaubersprüche.

, es gibt auch ein Magiesystem für Zaubersprüche. Erstmals ist Lords of the Fallen auch im Koop spielbar, bis zu zwei Personen können gemeinsam losziehen und die Dark-Fantasy-Welt erkunden.

Das neue Lords of the Fallen basiert auf der Unreal Engine 5 und wird nicht mehr von Deck13 entwickelt, sondern entsteht bei Hexworks, einem Ableger von CI Games, die bereits am ersten Teil beteiligt waren. CI ist vor allem für die Reihe Sniper: Ghost Warrior bekannt.

Wo das erste Lords of the Fallen punkten konnte und wo nicht, könnt ihr übrigens in unserem Test von 2014 nachlesen. Bisher gibt es für Lords of the Fallen 2 noch keinen Release-Termin.