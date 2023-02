Großes GameStar-Community-Treffen mit Live-Musik und -Podcasts

Am 25. März 2023 möchten wir mit euch eine gemeinsame Party feiern. Im Feierwerk München findet das große GameStar & Friends - Community-Treffen statt.

Dort habt ihr die Chance, viele GameStar-, GamePro- und MeinMMO-Gesichter zu treffen. Heiko, Mary, Nino, Leya, Fabiano, Géraldine, Steffi, Lennard und viele mehr haben ihr Kommen bereits zugesagt.

Ihr könnt beim Doppelkonzert von Heartshot (Julius) und Daniel mit seiner Band Gorilla Rodeo die Sau rauslassen.

Und ihr könnt den GameStar-Podcast mit Michael Graf sowie den Movie- und Serienpodcast Nerd & Kultur mit Marco Risch und Yves Arievich live erleben.

Außerdem wird während des Konzerts ein Musikvideo gedreht.

Wann und wo genau findet das statt?

Das große GameStar & Friends - Community-Treffen findet am Samstag, den 25. März 2023 in München statt. Veranstaltungsort ist das Feierwerk in der Hansastraße. Dort sind wir in der Kranhalle und in der angrenzenden Bar mit Live-Podcast-Bühne.

17:00 Uhr - Einlass

17:30 Uhr - Pre-Show mit Live-Podcasts (GameStar-Podcast und Nerd & Kultur)

20:00 Uhr - Doppelkonzert Heartshot & Gorilla Rodeo! mit Musikvideodreh

24:00 Uhr - After-Show-Party bis in die Puppen

Wo bekomme ich Karten?

Noch gibt es Tickets für das große Community-Treffen. Die Anzahl ist allerdings begrenzt, wartet also nicht zu lange. Abendkasse wird es nur geben, wenn die Tickets nicht im Vorverkauft ausverkauft sind.

Tickets für das GameStar & Friends - Community-Treffen kaufen

Wir freuen uns auf euch!

Wer sind die Künstler? Was erwartet mich da?

Heartshot

Mit emotionaler Rapmusik spricht Julius Busch aka Heartshot über das Leben in all seinen Facetten und Stimmungslagen. Dabei werden nicht selten sanfte und harte Töne, oft sogar ganze Musikrichtungen miteinander vermischt zu einem einzigartigen Klangbild, das berührt, zum Nachdenken anregt, aber vor allem für ein emotionales Feuerwerk auf der Bühne sorgt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Spotify-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Spotify angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Spotify-Inhalt

Gorilla Rodeo!

Daniels Band Gorilla Rodeo! aus Ingolstadt fühlen sich in zahllosen Musikrichtungen zuhause. Hauptsache es rockt, das Publikum tanzt und der Schweiß tropft von der Decke. Von Punk über Ska bis zu treibendem harten Swing ist alles geboten. Wer bei dieser Musik still stehenbleibt, trinkt sein Bier auch warm.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Spotify-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Spotify angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Spotify-Inhalt

GameStar Podcast

In ihrem Podcast spricht die GameStar-Redaktion über die Themen, die sie bewegt - PC- und Konsolenspiele von Diablo bis Battlefield, Gaming-Hardware oder Maurice Webers Lieblingspizza. Mehr Infos gibt's unter https://www.gamestar.de/podcast!

Link zum Podcast-Inhalt

NERD & KULTUR

Wenn ein NERD auf die KULTUR trifft, sind es Marco und Yves. Die YouTube-Helden von "Nerdkultur" und "Moviepilot" verquatschen sich jeden 2. Sonntag über STAR WARS, MARVEL, DC und die anderen schönsten Nebensachen dieser Welt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Spotify-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Spotify angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Spotify-Inhalt