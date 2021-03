GTA 5: Neue "Remake"-Mod zeigt, wie gut das Spiel 2021 aussehen kann

Link zum YouTube-Inhalt

GTA 5 sieht auf dem PC alles andere als schlecht aus. Allerdings hat das Spiel auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Immerhin erschien es bereits 2013 für die PS3 und Xbox 360, gefolgt von einer aufpolierten Version für Next-Gen-Konsolen und den PC in den Jahren 2014 und 2015. Macht aber nichts: Ein Modder hat dem Rockstar-Spiel jetzt nochmal eine grafische Generalüberholung spendiert.

So hübsch kann GTA 5 sein

Das Projekt hört auf den Namen »Grand Theft Auto 5 Remake Mod«. Allerdings müssen wir fairerweise sagen: Von einem echten Remake ist es weit entfernt. Wir würden sie eher als eine Art Remaster einsortieren. Der Trailer zu Beginn dieser News, sowie einige Vergleichs-Screenshots, überzeugen aber durchaus.

GTA 5 mit Remake Mod GTA 5 ohne Mod

Was ändert die GTA 5 Remake Mod? Die Grafik der Mod wirkt nicht nur viel farbenfroher, sondern auch wesentlich detaillierter. So gibt es etwa viel mehr unterschiedliche Büsche und Bäume. Zudem fügte der Modder neben Gras auch neue Wettereffekte ein.

Weitere Vergleichsbilder des Modders findet ihr in der folgenden Galerie. In der seht ihr nicht nur Detailaufnahmen, sondern auch Landschaftsfotos von Städten und Bergen und Screenshots zusammen mit eurem Charakter in der Ego-Perspektive und Third-Person-Ansicht.

GTA 5 Remake Mod - Screenshots ansehen

Wo kann ich die Mod herunterladen?

Bisher haben nur Unterstützer des Patreon von Modder nb die Chance, das Werk in einer frühen Version auszuprobieren. Für 10 US-Dollar im Monat erhaltet ihr hier Zugriff auf den Download. Die erste Version veröffentlichte nb bereits im Dezember 2020. Die neueste hingegen im März 2021.

Kommt eine kostenlose Version? Bisher gibt er zudem noch nicht bekannt, wann er sein Projekt vollenden und auch kostenlos zum Download anbieten wird.

Mehr Mods für GTA 5

Die Modding-Community von GTA 5 ist groß und es gibt Fan-Erweiterungen, die sich allen möglichen Aspekten des Spiels annehmen. In unserer großen Auflistung stellen wir euch die besten Werke vor. In der findet ihr auch eine Reihe weiterer Grafikmods für das Open-World-Spiel.

Doch auch Werke, die das Gameplay ändern oder bei der Erstellung von imposanten Videos helfen, listen wir für euch auf. Zudem beantworten wir die wichtigsten Fragen die bei dem Thema Modding von GTA 5 aufkommen.