Es klingt eigentlich nach einer unmöglichen Aufgabe: GTA 5 durchspielen und dabei nicht einmal Schaden zu kassieren? Dem Content Creator »UnNameD« ist das Kunststück jetzt gelungen. Acht Jahre nach dem Release ist er damit offiziell der erste Spieler, der das vollbracht hat. Wie das gehen soll, zeigt er in mehreren Videos zu seinem Speedrun.

Keine Panzerung - kein Problem

Um hundertprozentig festzustellen, dass er keinen Treffer übersieht, hat UnNameD die Mod »Abydyssal's One-Hit Knock-Out« verwendet, die dem Spieler 1 HP gibt. Dadurch ist selbst der Stich einer kleinen Mücke oder Auffahrunfall tödlich. Verzichtet hat der YouTuber auch auf Körperpanzerung und Trevors Spezialfähigkeit, die ihn für kurze Zeit mehr Schaden aushalten lässt.

Keine Panzerung, aber einen Panzer: Insgesamt waren 48 Versuche notwendig, um den No Hit Run zu schaffen. Dabei griff der UnNameD auf bereits bekannte Speedrun-Taktiken für GTA 5 zurück und schaffte dabei auch einige Skips, um so Zeit zu sparen und mögliche Gefahren zu vermeiden. Einige Missionen absolvierte der YouTuber im Panzer, um größeren Schaden zu verteilen und gleichzeitig selbst geschützt zu sein.

Für den finalen Run brauchte er mehr als neun Stunden. Der Run ist dabei in drei Videos aufgeteilt, die er auf YouTube hochgeladen hat. Den ersten Part haben wir euch nachfolgend eingebunden:

Ein knappes Rennen um den ersten No Hit Run

UnNameD war nicht der einzige, der sich an diese Art von Speedrun versuchte. Der User DarkViperAU probiert seit geraumer Zeit ebenfalls, den Rekord aufzustellen und entwickelte dabei eine Strategie, die UnNameD adaptierte und am Ende auch erfolgreich umgesetzt hat.

Es gab zahlreiche heikle Momente: Nicht nur die Missionen sind eine Herausforderung, auch die Autofahrten können in GTA 5 schnell tödlich enden. Insbesondere bei einem Speedrun bleibt wenig Zeit zum Verschnaufen - oder an einer roten Ampel anzuhalten. Somit fuhr UnNameD auch ziemlich rasant durch Los Santos und ignorierte sämtliche Verkehrsregeln - aber sind wir einmal ehrlich: Etwas anderes machen in GTA nur die richtig Gelangweilten.

Neun Stunden voller Action: Der YouTuber hat die drei Parts seines Runs in einer Playlist bereitgestellt. Zwei Missionen sind bei dem Run besonders kritisch: »Das Ding in Paleto« und »Entgleist«.

In der Ersten raubt ihr mit schwerer Panzerung und Militärwaffen eine Bank aus. Dass der Schutzanzug angekratz wird, ist unvermeidbar, durch die Panzerung ist der Spieler allerdings gut geschützt. Das hilft später gegen die anrückenden Panzer allerdings wenig und es bedarf viel Geschick, hier nicht das Zeitliche zu segnen.

Bei »Entgleist« springt ihr auf einen Zug und bringt ihn zur Entgleisung. Dadurch fallen einige der Frachtcontainer ins Wasser. Die anrückenden Boote mit schweren Maschinengewehren nehmen euch im Anschluss aufs Korn. Wer hier ohne Deckung arbeitet, stirbt schneller als ein Fisch auf dem Trockenen.

Auch auf dem Trockenen sitzen derweil Spieler, die sich neue Inhalte für den Singleplayer wünschen. Mit dem Ende 2020 erschienen Cayo Perico Update kam der erste Heist für GTA Online, der komplett solo spielbar ist. Ein Modder hat den Heist auch offline verfügbar gemacht - ihr könnt ihn also auch in der Story-Kampage von GTA 5 spielen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in unserem Guide:

Habt ihr bereits mit dem Gedanken gespielt, die Story-Kampagne von GTA 5 ohne Treffer durchzuspielen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.