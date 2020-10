Link zum YouTube-Inhalt

Falls ihr ein bisschen nostalgisch aufgelegt seid und schnellen Autos in Kino- sowie Videospielform etwas abgewinnen könnt, haben wir einen heißen Tipp für euch: Auf YouTube basteln Fans von Grand Theft Auto sowie The Fast and the Furious den kompletten ersten Film der Reihe mit Vin Diesel und Paul Walker nach. Und zwar mithilfe des Rockstar Editors von GTA 5.

Kompletter Film im November

Wie das am Ende aussehen soll, könnt ihr euch euch bereits in einem ersten Trailer zum Projekt ansehen. Oben haben wir euch das entsprechende Video verlinkt, das auf dem YouTube-Kanal von Zocker TV 2013 zu sehen ist - übrigens sogar mit der deutschen Synchronisation.

In der Beschreibung des Videos gibt der Kanalbetreiber an, dass er schon immer einen kompletten Film in GTA 5 nachstellen wollte. Da sich der erste The Fast and the Furious von 2001 noch primär um Straßenrennen drehte, scheint der neueste Teil der Grand-Theft-Auto-Reihe aufgrund seiner vielfältigen Tuning-Möglichkeiten für Autos wie gemacht dafür.

Mittlerweile hat sich die Fast-and-Furious-Reihe ja weit von ihren Street-Racer-Wurzeln entfernt (in Teil 9 geht es beispielsweise in den Weltraum), doch das sollte eigentlich für den Rockstar Editor von GTA 5 kein Problem darstellen: Dank Updates wie The Doomsday Heist oder The Diamond Casino Heist gibt es mittlerweile auch dicke Kriegsmaschinen im Rockstar-Spiel.

Der fertige Fast-and-Furious-Film in GTA 5 soll bereits im November 2020 in sechs Teilen auf YouTube erscheinen. Das Team hinter Zocker TV 2013 verwendete für die Aufnahmen selbst eine Playstation 4, die Nachbearbeitung fand wiederum auf dem PC statt.

Und falls euch Machart sowie Konzept möglicherweise bekannt vorkommen: Zocker TV 2012 bastelte 2017 zwei komplette Episoden der TV-Serie Knight Rider mit David Hasselhoff in GTA 5 nach:

Link zum YouTube-Inhalt

Mit recht ausführlichen Tutorials erklärt euch der YouTuber außerdem, wie ihr verschiedenen Autos aus The Fast and the Furious in GTA 5 nachbauen könnt - unter anderem Dom Torettos 1970er Dodge Charger R/T oder Brian O'Conners Mitsubishi Eclipse RS.