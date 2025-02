GTA 5 »NextGen-Upgrade« für den PC angekündigt - jetzt kommt endlich, worauf Spieler seit drei Jahren warten

Exklusive Verbesserungen und Autos für die NextGen-Versionen von GTA 5 (und Online) landen schon bald auf dem PC.

Na also! Die PC-Version von GTA 5 und GTA Online bekommt endlich die Inhalte und Verbesserungen spendiert, die bereits 2022 auf PS5 und Xbox Series X/S aufgeschlagen sind. Rockstar hat das Upgrade für GTA 5 offiziell angekündigt und das erscheint schon sehr bald.

Hier gibt es einen Überblick: Was genau das für GTA 5 und Online auf dem PC bedeutet, wann es losgeht und was ihr sonst zu dem späten Next Gen Update wissen solltet.

Schnellnavigation:

Alle wichtigen Infos zum NextGen-Upgrade für den PC

Release: Wann erscheint GTA 5 NextGen für den PC?

Das Upgrade für GTA 5 und Online erscheint am 4. März 2025 für den PC.

für den PC. Das Upgrade für die PS5- und Xbox-Series-X/S-Version von GTA 5 wurde bereits am 15. März 2022 –also drei Jahre zuvor – veröffentlicht.

1:17 GTA 5 - Offizieller Trailer zum NextGen-Update für PS5 und Xbox Series X/S

Ob es eine Preload-Phase geben wird, ist aktuell nicht bekannt. Beim Release der Next-Gen-Version für PS5 und Xbox Series X/S gab es 2022 tatsächlich eine Möglichkeit zum Vorab-Download.

Zur Download-Größe haben wir im Moment ebenfalls noch keine Informationen.

Inhalt: Was bietet das Upgrade für den PC?

So gut wie alle neuen Inhalte betreffen den Multiplayer-Modus GTA Online. Technische Verbesserungen beeinflussen aber natürlich auch die Singleplayer-Kampagne von GTA 5:

die Rückkehr der Tierwelt und damit die Wildtier-Fotografie als Nebenaktivität.

neue Fahrzeuge, die zuvor exklusiv auf PS5 und Xbox Series X/S verfügbar waren – wie zum Beispiel der Coil Cyclone II, der Imponte Arbiter GT oder der Weaponized Ignus.

Hao’s Special Works Autoshop und entsprechende Upgrades für Fahrzeuge.

Career Progress als überarbeitetes Menü, über das sich der eigene Fortschritt verfolgen und neue Belohnungen freischalten lassen.

als überarbeitetes Menü, über das sich der eigene Fortschritt verfolgen und neue Belohnungen freischalten lassen. überarbeiteter Prolog und Career Builder für GTA Online, bei dem Spieler mit einem Startkapital von vier Millionen GTA-Dollar, einer kostenlosen Immobilie und Fahrzeugen sowie Waffen ins Spiel starten.

für GTA Online, bei dem Spieler mit einem Startkapital von vier Millionen GTA-Dollar, einer kostenlosen Immobilie und Fahrzeugen sowie Waffen ins Spiel starten. das kostenpflichtige Abo GTA+ mit exklusiven Inhalten und Rabatten.

technische Verbesserungen wie Raytracing, schnellere Ladezeiten und damit auch höhere Systemanforderungen.

Preis: Wie viel kostet das Upgrade für PC?

Rockstar hat offiziell bekannt gegeben, dass das Upgrade für alle Besitzer des Spiels kostenlos ausfallen wird. Wer GTA 5 also bereits auf dem PC in seiner Bibliothek hat, wird nicht nochmal zur Kasse gebeten. Eure Spielstände könnt ihr übrigens mitnehmen: Der Story- und Online-Fortschritt migriert mit auf die neue Version.

Eine wichtige Einschränkung gibt es! Rockstar betont, dass es sich bei der neuen Version von GTA 5 beziehungsweise Online um eine separate Instanz handelt.

Soll heißen: Wer upgradet, kann nicht länger mit Besitzern der alten Version zusammenspielen. Alle Versionen von GTA 5 und Online sollen aber zukünftig weiter auf dem PC unterstützt werden.

Wie Rockstars Pläne für GTA Online 2025 (und darüber hinaus) aussehen, bleibt im Moment abzuwarten. Irgendwann in diesem Jahr soll ja auch tatsächlich noch GTA 6 erscheinen – sofern es nicht zu einer Release-Verschiebung kommt. Alles, was derzeit rund um Grand Theft Auto passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.