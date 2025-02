Wie es aussieht, wird sich GTA 6 eine große Scheibe von Fortnite abschneiden

Ihr wollt, dass GTA mehr wie Fortnite und Roblox wird? Könnt ihr haben, sagt Entwickler Rockstar.

Partnerschaften mit Influencern und Content Creatorn sind in Videospielen ein zweischneidiges Schwert. Mal werden sie von der Community begeistert aufgenommen, mal in der Luft zerrissen. Eines sind sie für die Entwickler aber allemal: verdammt lukrativ. Denn mit solchen modernen Formen der Werbepartnerschaft lassen sich Tausende von Euro verdienen.

In Roblox und Fortnite können Content Creator bereits eigene Levels und Maps erstellen. Das nennt sich dann UGC - User-generierter Content.

Und auch für GTA 6 ist die Implementierung von UGC durch Content Creator, oder zumindest die Möglichkeit dazu offenbar bereits eingeplant. Wie die Plattform Digiday berichtet, soll Rockstar mit GTA-, Fortnite- und Roblox-Content-Creatorn Gespräche geführt haben, in denen die Möglichkeiten für Influencer-Partnerschaften ausgelotet wurden.

Daraus lässt sich die Information ziehen, dass GTA 6 die Möglichkeit bieten wird, Custom Games zu erstellen. Also Spielsitzungen mit individuellen Einstellungen, aber auch Assets. Über diese Assets könnten die Influencer beispielsweise auch ihre Werbepartner mit ins Spiel bringen.

Rockstar will, so Digiday, aus dem Online-Modus von GTA 6 eine Art Metaverse machen. Das dürfte die ohnehin schon hohe Relevanz des Titels bei Influencern und darüber auch deren Zielgruppe weiter steigern.

Chance auch für Spieler?

Doch bevor ihr jetzt auf die Barrikaden geht: Die UCG-Implementierung in GTA 6 bietet auch euch eine Chance. Denn so könnt ihr Maps nach euren individuellen Wünschen gestalten - das ist vor allem für Role-Playing-Server interessant.

Auch diese wird Rockstar zweifelsohne mit ihren neuen Ideen für Usergenerierten Content ansprechen wollen. Denn seit der Akquise des Roleplaying-Anbieters FiveM im Jahr 2024 wissen wir, dass die Entwickler darin großes Potenzial für die Vermarktung von GTA sehen. Wie die Implementierung von UGC am Ende in GTA 6 konkret ausfällt, ist aktuell aber noch offen.

Nährere Infos zu einem konkreten Releasedatum von GTA 6 haben wir nach wie vor nicht. Zwar gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Gerüchte um eine Verschiebung auf 2026, doch Publisher Take Two gab kürzlich bekannt, an einer Veröffentlichung noch in diesem Kalenderjahr festzuhalten. So langsam wäre es dann allerdings auch Zeit für einen neuen Trailer; der letzte ist bereits über ein Jahr alt.