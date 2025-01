Kostet GTA 6 100 US-Dollar? Viele Publisher hoffen laut Insider-Bericht auf neues Preisniveau

Laut einem Analysten könnte GTA 6 zu einer Veränderung des generellen Preises von Videospielen führen.

2025 wird ein spannendes Jahr für die Videospielindustrie, aber auch für ihre Kunden. Der Release von GTA 6 wird nicht nur von vielen Fans sehnsüchtig erwartet, laut dem Analysten Matthew Ball »hoffen« einige Publisher, dass Take-Two mit dem Release die 70-Dollar-Barriere einreist und die Preise von Spielen generell nach oben gehen.

Ein 70-Dollar-GTA wäre das Billigste der Reihe

Matthew Ball ist der CEO von Epyllion, einer Beratungsfirma für Strategie und Investitionen in den Bereichen Fernsehen, Filme und Videospiele. In seiner Analyse zum Spielejahr 2025 kommt er zu dem Schluss, dass GTA 6 mit einer Preiserhöhung einen Trend in der gesamten Industrie auslösen könnte.

Auf einer der über 200 Folien seiner Präsentation heißt es:

[...] aber einige Publisher hoffen, dass GTA 6 80 bis 100 US-Dollar kosten wird, die 70-Dollar-Barriere durchbricht und dabei hilft, Spiele mit einem Preis von 50 US-Dollar auf 60 zu erhöhen, von 60 auf 70, 70 auf 80, usw.

Das liegt seiner Auffassung nach daran, dass Videospiele inflationsbereinigt nie günstiger waren als heute. Dabei sind allerdings die Produktionskosten stark gestiegen, das Wachstum der Spielerzahlen ist jedoch ins Stocken geraten.

Ein GTA 6 mit einem Preis von 70 US-Dollar wäre, ebenfalls unter der Berücksichtigung der Inflation, das billigste Spiel der Reihe und würde sogar 30 Prozent weniger kosten als die ersten beiden 2D-Spiele.

12:56 Wir wissen schon viel mehr über GTA 6 als wir dachten!

Wie teuer wird GTA 6 denn jetzt?

Eine definitive Antwort gibt es darauf noch nicht. Im Mai 2024 wurde Strauss Zelnick, der CEO von Take-Two, bereits von einigen Investoren zu einer möglichen Preiserhöhung befragt.

Zelnick antwortete darauf aber lediglich, dass man »mehr bieten würde, als man verlangt« und der Preis »eine gute Nachricht für den Verbraucher sein soll«, da das »Erlebnis im Verhältnis zu den Kosten weit überdurchschnittlich ist«.

Take-Two gehörte allerdings zu den ersten Publishern, die mit dem Wechsel der Konsolengeneration zur PlayStation 5 und Xbox Series X & S die Preise generell um 10 Euro erhöhten. Ein Trend, dem ein Großteil der Branche schnell folgte. Ob GTA 6 nun einen großen Preissprung auf 100 US-Dollar bedeutet und andere nachziehen werden, bleibt abzuwarten.