Fan will nicht mehr auf den Reveal von GTA 6 warten, macht einfach eigenen Trailer in Unreal Engine 5

Nicht aus diesem Fan-Trailer, aber aus einem UE5-Remake von San Andreas. Beide Videos zeigen, was Fans in Eigenregie für ihre geliebte Spielereihe umsetzen können.

Wenn jemand Rockstar einen Vorwurf machen möchte, den sich der fast legendäre Entwickler durchaus gefallen lassen müsste, dann, dass er von den Fans seiner Spiele reichlich Geduld einfordert. GTA5 erschien 2013 und gäbe es den Leak von Pre-Alpha Gameplay von vor gut einem Jahr nicht, hätten wir noch kein einziges Bild, geschweige denn bewegte Szenen aus dem Anfang 2022 angekündigten Titel zu Gesicht bekommen.

Youtuber 12th Hour war mit seiner Geduld am Ende angelangt. Er entschloss sich, selbst zumindest einmal einen Trailer umzusetzen. Die Engine der Wahl ist der derzeit gefühlte Liebling aller Next-Gen Pioniere: die UE 5.

Der Youtuber greift in seiner Kreation dabei viele der aus einem Leak bekannten, damals zumindest offiziellen Inhalte von GTA 6 auf. So dreht sich die im Vice City der Gegenwart spielende Geschichte um das Verbrecherduo Jason und Lucia. Gemeinsam drehen sie krumme Dinger, nachdem Jason dem Gefängnis als Ort, wo der Fantrailer seinen Anfang nimmt, entkommen ist.

Was zeigt das Fanprojekt?

Ihr bekommt in beeindruckender Grafik einen flott geschnittenen, filmischen Teaser der von 12th Hour erfundenen Rahmenhandlung seines GTA 6 vorgeführt. Prominente Rollen nehmen im Laufe der Handlung serientypisch schicke Karren ein, die sich Verfolgungsjagden liefern oder in malerischen Szenerien präsentiert werden.

Taugt das Video was? Ja, schlicht ja. Es ist wirklich toll umgesetzt und wer Spaß an GTA oder Gangsterfilmen der Neuzeit hat, der wird auch seine helle Freude an den Kamerafahrten, Schnitten, der Musik oder generell der Aufmachung des Fantrailers haben.

Wenn ihr Interesse an allen uns bis heute bekannten Fakten zum sechsten Teil der GTA-Serie habt, dann schaut euch doch den umfangreichen Artikel von GameStar Redakteur Valentin an. Er hat für euch wirklich alles gesammelt und übersichtlich aufgeschrieben, damit ihr nach der Lektüre genau wisst, wo wir derzeit allesamt bei GTA 6 stehen.

Was meint ihr? Habt ihr euch das Video bereits angeschaut? Es lohnt sich wirklich, oder findet ihr solche vorausgreifenden Fanprojekte eher langweilig, da es ja eh genau so letztendlich nicht aussehen wird? Oder seid ihr vollends zufrieden eure Dosis Gangster-Gameplay in GTA-Online oder gelegentlichen erneuten Durchgänge vom Singleplayer noch älterer Teile der Serie zu bekommen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!