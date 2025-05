GTA 6: Vier versteckte Details im neuen Trailer, die mehr verraten, als ihr denkt

2:47 GTA 6 zeigt in neuem Trailer endlich mehr von Vice City

Autoplay

Der zweite Trailer zu GTA 6 ist endlich da – und wie immer versteckt Rockstar jede Menge Hinweise, die auf Story, Gameplay und Welt hindeuten. Ihr wollt wissen, was euch im neuen Clip entgangen sein könnte? Hier sind fünf spannende Details, die ihr euch unbedingt genauer anschauen solltet!

1. Neue Aktivitäten und Minispiele

Der Trailer strotzt vor kleinen Szenen, die auf neue Gameplay-Elemente hindeuten: Jason beim Workout am Strand, Lucia bei illegalen Underground-Fights, Tanzen im Nachtclub und sogar Flugzeug-Entführungen. Rockstar scheint den Sandbox-Charakter weiter auszubauen und gibt euch scheinbar noch mehr Möglichkeiten, Vice City unsicher zu machen.

2. Die Polizei ist allgegenwärtig – und offenbar schlauer

Auffällig ist, wie präsent und organisiert die Polizei im Trailer wirkt. Es gibt mehrere Szenen mit Großrazzien, Verfolgungsjagden und sogar Hinweise darauf, dass die Cops diesmal besser vernetzt sind und gezielter gegen euch vorgehen. Womöglich erwartet euch ein deutlich anspruchsvolleres Fahndungssystem als in den Vorgängern.

3. Kommt Phil Cassidy zurück – oder ist das sein Sohn?

In einer Szene sitzt ein Charakter vor dem Fernseher, auf dem Bildschirm: ein durchtrainierter Waffennarr mit dem Shirt-Aufdruck Phil's , umgeben von Sturmgewehren und Damen in US-Bikini-Outfits. Wer die alten GTA-Teile kennt, hat sofort einen Namen im Kopf: Phil Cassidy. Der kultige Waffenhändler tauchte bereits in GTA 3 und Vice City auf.

4. Ist das etwa Jack Black?

Gegen Ende des Trailers taucht ein neuer Charakter auf, dessen Look und Stimme sofort an den jungen Jack Black erinnern. Eine offizielle Bestätigung steht zwar noch aus, doch die Parallelen sind auffällig – und der Schauspieler ist nicht nur für seinen markanten Humor bekannt, sondern auch für seine Liebe zu Videospielen. Black würde garantiert perfekt in die skurrile Welt von GTA passen.

Ihr seht: Der zweite Trailer zu GTA 6 zeigt nicht nur beeindruckende Bilder, sondern gibt auch viele kleine Hinweise auf das, was uns 2026 erwartet.

Doch bis zum Release am 26. Mai 2026 bleibt noch viel Zeit zum Rätseln. Was ist euch beim Trailer noch aufgefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!