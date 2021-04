GTA Online ist dafür bekannt, seinen Spielern zu besonderen Feiertagen mit allerlei Gratiskram zu versorgen. Zu Weihnachten gibt's etwa Schnee und Geschenke, am amerikanischen Unabhängigkeitstag Autos im USA-Stil.

Auch heute ist wieder so ein Feiertag, bei dem ihr kostenlose Items abstauben könnt: Am 20. April, oder auch am 420 Day, feiern Cannabis-Fans ihre liebste Pflanze - und auch in GTA Online gibt's dazu heute passende Boni, Rabatte und Geschenke.

Fette Boni für Heist-Spieler

Nur heute gibt's deshalb einige Boni, die alle mehr oder weniger mit Marihuana zu tun haben:

Kostenlose Klamotten : Ihr bekommt drei verschiedene T-Shirts mit Cannabis-Mustern geschenkt, wenn ihr euch am Dienstag, dem 20. April 2021, in GTA Online einloggt.

: Ihr bekommt drei verschiedene T-Shirts mit Cannabis-Mustern geschenkt, wenn ihr euch am Dienstag, dem 20. April 2021, in GTA Online einloggt. Gratis Fallschirm : Auch einen Fallschirm mit Weed-Muster gibt's für lau. Den sogenannten Höhenflieger-Fallschirmrucksack müsst ihr bei Ammu-Nation abholen.

: Auch einen Fallschirm mit Weed-Muster gibt's für lau. Den sogenannten Höhenflieger-Fallschirmrucksack müsst ihr bei Ammu-Nation abholen. Alien-Anzug : Ebenfalls grün ist das Alien-Kostüm, welches normalerweise 300.000 GTA Dollar kostet. Dieses bekommt ihr kostenlos bei Binco, Suburban oder Ponsonbys.

: Ebenfalls grün ist das Alien-Kostüm, welches normalerweise 300.000 GTA Dollar kostet. Dieses bekommt ihr kostenlos bei Binco, Suburban oder Ponsonbys. Grüner Rauch: Für euren fahrbaren Untersatz könnt ihr euch bei Los Santos Customs grünen Reifenrauch abholen.

Den wohl besten Bonus des Tages findet ihr im Cayo Perico Heist: Im neuesten Raubzug können Spieler ihre Taschen mit geklautem Gras füllen. Normalerweise gibt es pro gefülltem Beutel knapp 400.000 Dollar. Mit dem heutigen Bonus erhöht sich der Wert hier also auf knapp 800.000 Dollar. Dazu kommen noch 900.000 bis 1,43 Millionen Dollar durch das jeweilige Primärziel, je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad.

Wenn ihr also zu den Spielern gehört, die den Cayo Perico Heist schon blind im Alleingang durchspielen können, solltet ihr heute die Chance zum Grinden nutzen.

Weitere Boni und Rabatte

Zusätzlich gibt es diese Woche auch noch weitere Boni, die nicht unbedingt mit THC in Verbindung stehen.

Dreifache GTA$ & RP in Sumo und Sumo (Remix)

in Sumo und Sumo (Remix) Doppelte GTA$ & RP für Biker-Verkaufsmissionen, RC-Bandito-Rennen und Zeitrennen (inkl. RC-Zeitrennen)

für Biker-Verkaufsmissionen, RC-Bandito-Rennen und Zeitrennen (inkl. RC-Zeitrennen) Der Albany V-STR als Hauptpreis der Woche am Glücksrad

als Hauptpreis der Woche am Glücksrad 40 % Rabatt auf alle Spielhallen sowie 30 % auf das Hauptkontrollterminal und alle Spielautomaten

auf alle Spielhallen sowie 30 % auf das Hauptkontrollterminal und alle Spielautomaten Fahrzeugrabatte : 50 % auf den Karin Kuruma (gepanzert), 40 % auf den Progen PR4 und den Ocelot R88 sowie 30 % auf den Grotti Brioso 300

: 50 % auf den Karin Kuruma (gepanzert), 40 % auf den Progen PR4 und den Ocelot R88 sowie 30 % auf den Grotti Brioso 300 RC-Fahrzeugrabatte: 40 % auf den RC Bandito und den Invade-and-Persuade-Panzer

Die Infos stammen aus einer Pressemitteilung von Rockstar Games. Alle genannten Boni sind noch bis zum 21. April 2021 verfügbar.