Geld-Cheater von GTA Online müssen um ihren Charakter fürchten. Wie der Rockstar-Insider Tez2 auf Twitter verkündete, geht der Entwickler von Red Dead Redemption 2 vehement gegen Spieler vor, die den relativ neuen »Casino-Chip-Glitch« im Multiplayer-Modus von GTA 5 ausgenutzt hatten.

Damit hatten sich Spieler in den letzten Wochen mehrere Millionen der Ingame-Währung ermogelt, ohne dafür Spielzeit oder echtes Geld für die sogenannten »Shark Cards« zu investieren. Auf Youtube und Reddit machten zahlreiche Anleitungen und Guides zu besagtem Casino-Chip-Glitch die Runde.

Rockstar is in process of resetting #GTAOnline characters, progress and inventory of all the players who have done the casino chip glitch aka the latest money glitch.

Not a money wipe, a complete reset.