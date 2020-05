In GTA Online herrscht Krieg: Spieler in grünen Alien-Kostümen bekämpfen aktuell Spieler in lila Alien-Kostümen. Rockstar heizt nun das Durcheinander im Multiplayer-Modus von GTA 5 selbst an und verschenkt die beliebten Outfits, in denen sich die Fans gegenseitig an den Kragen gehen.

Gratis-Kostüm spart euch ein kleines Vermögen

Dabei handelt es sich um einen nicht zu unterschätzenden Bonus: Die Alien-Outfits kosteten zuvor in grün 358.000 Ingame-Dollar, in lila 330.000. Wer im Krieg der Außerirdischen in Grand Theft Auto Online mitmischen möchte, kann sich nun gratis daran beteiligen.

Wo ihr das Alien-Kostüm kaufen könnt: Die Außerirdischen-Verkleidungen findet ihr in GTA Online in den Waffenläden Ammu-Nation unter Outfits: Arena War und der Unterkategorie »Bodysuits«. Der Preis ist aktuell auf 0 GTA-Dollar reduziert.

Rockstar verschenkt übrigens nicht nur die Alien-Kostüme, sondern auch einen Billard-Queue, mit dem ihr andere Außerirdischen in grün oder lila verprügeln könnt - je nachdem, für welche Seite ihr euch entscheidet. Die Gratis-Waffe findet ihr ebenfalls in den Ammu-Nation-Läden.

Interessierte Spieler sollten dabei jedoch beachten, dass die Alien-Kostüme wohl nicht für immer kostenlos erhältlich sein werden: Da die Boni von GTA Online wöchentlich wechseln, könnten sie in spätestens sieben Tagen wieder ein kleines Vermögen kosten.

Im Mai bekommt ihr übrigens nur für das Einloggen in GTA Online 500.000 Ingame-Dollar geschenkt.

Was hat es mit dem Alien-Krieg auf sich?

Als grüne Aliens verkleidete Spieler sorgen in GTA Online schon seit ein paar Wochen für Unruhen: Auf Reddit machten zahlreiche Videos die Runde, in denen solche Banden anderen Spielern auflauern, sie mit Vans verfolgen und Baseballschlägern zusammenknüppeln.

Das haben sich aber nicht alle Spieler gefallen lassen und/oder sind mit dem Trend gegangen: Kurze Zeit bildete sich mit den lila Aliens eine Gegenfraktion, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Feuer mit Feuer zu bekämpfen.

Konkret bedeutet das, die grünen Außerirdischen aufzumischen oder unbeteiligten Spielern ebenfalls auf den Senkel zu gehen. Ein typischer Tag in GTA Online sieht demnach aktuell ungefähr so aus:

Was haltet ihr von dem Alien-Krieg in GTA Online: Eine erfrischende Abwechslung oder nerviger Trend, der hoffentlich bald zum Erliegen kommt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.