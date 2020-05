Im Mai 2020 bekommen Spieler von GTA Online abermals Geld geschenkt. Wer sich bis zum Ende des Monats einloggt, kann sich über 500.000 kostenlose Ingame-Dollar freuen. Das Gratis-Geld in Form einer halben Million soll dann innerhalb von sieben Tagen auf dem Konto eures Charakters landen.

Schon im April gab es eine vergleichbare Aktion, im Zuge derer Rockstar die Spieler des Multiplayer-Modus von GTA 5 ebenfalls mit 500.000 Ingame-Dollar beglückte. Allerdings war die Ausschüttung dieses Bonus von der ein oder anderen Komplikation geplagt.

Während manche Spieler von GTA Online gar keinen Bonus erhielten, wurde die Prämie an andere doppelt bis dreifach ausgezahlt. Zusätzlich sorgte ein Glitch dafür, dass manche Spieler zwar Gratis-Geld erhielten, aber dafür ihr komplettes Eigentum verloren. Rockstar zufolge wurde dieser Fehler bereits wieder gefixt, der Mai wird also hoffentlich nicht von vergleichbaren Problemen heimgesucht.

Free GTA$500,000



Play GTA Online throughout the month of May for a one-time gift of GTA$500,000.



The GTA$ will be automatically sent to your Maze Bank account within seven days.https://t.co/a9nEg3xmyQ pic.twitter.com/T4kAKOlYyV