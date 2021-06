Gute Neuigkeiten für Fans von GTA Online: Seit heute, dem 24. Juni 2021, sind sieben neue Level des Gegner-Modus »Deadline« spielbar. Doch nicht nur das: Sämtliche Missionen dieser Art schütten mindestens eine Woche lang die dreifache Menge an Geld und Erfahrungspunkten aus.

Damit dürfte Rockstar zweifelsohne auf das nächste Sommer-Update für GTA Online einstimmen, mit welchem Spieler in den kommenden Wochen rechnen dürfen. Wir liefern euch alle Infos zu den aktuellen Boni und Rabatten.

Ssieben neue Deadline-Level ab sofort spielbar

Darum geht's in Deadline: Habt ihr den Film Tron gesehen? Dann kennt ihr mit ziemlicher Sicherheit die ikonischen Cyber-Motorräder, deren Lichtschweif zu einer tödlichen Waffe wird. Der Gegner-Modus Deadline von GTA Online bedient sich genau dieser Idee.



Vier Spieler treten in einer Arena auf den »Shotaro«-getauften Motorrädern gegeneinander an und versuchen sich gegenseitig ausmanövrieren. Wer am Ende übrig bleibt, der gewinnt und wer von der Map fliegt, ist ebenfalls raus. Dabei können Spieler bestimmte Power-Ups einsammeln, wie zum Beispiel Geschwindigkeits-Boosts oder eine Art Zeitlupe, um so ihre Widersacher auszustechen.



Viele Spieler von GTA Online können dem Deadline-Gegner-Modus durchaus einiges abgewinnen. Die Spiele fallen nicht nur recht rasant und taktisch aus, sondern zahlen auch verhältnismäßig gut. Und vor allem im Anbetracht der aktuellen Boni, die Deadline-Spielern dreifache Bezahlung von Geld und Erfahrungspunkte liefern. Auf Reddit berichten Spieler so untere anderem davon, in circa 50 Minuten so bis zu 200.000 GTA-Dollar zu machen.

Da der Gegner-Modus jetzt um sieben neue Level erweitert wurde - damit gibt es insgesamt 14 Deadline-Level - dürfte bei Grindern dieser Art Missionen auch nicht zu schnell Langeweile aufkommen.

Geldbonus von 750.000 GTA-Dollar: Wer sich vor dem 30. Juni 2021 außerdem ein Shotaro-Motorrad leistet und zumindest ein Deadline-Level spielt, darf sich über einen Geldbonus von 750.000 GTA-Dollar freuen. Ihr müsst also 1.335.000 für die um 40 Prozent im Preis reduzierte Shotaro investieren, um das Geld zu erhalten. Damit kostet euch die Shotaro aktuell nur 585.000 GTA-Dollar, wenn ihr in dieser Woche ein Deadline-Level absolviert.

Aktuelle Boni und Rabatte

Ab dem 24. Juni 2021 könnt ihr für kurze Zeit in den folgenden Spielmodi besonders viel Geld und Erfahrungspunkte abstauben:

Dreifache Belohnung: Gegner-Modus Deadline

Gegner-Modus Deadline Dreifache Belohnung: Superyacht-Life-Missionen

Superyacht-Life-Missionen Doppelte Belohnung: Hangar-Verkaufsmissionen

Hangar-Verkaufsmissionen Doppelte Belohnung: Gegner-Modus Entourage

Das gibt's diese Woche kostenlos

Buckingham T-Shirt

Drinks an und in in Bars

Das ist diese Woche im Preis reduziert

Rabatte auf Hangars, Yachten und Klamotten

50 Prozent auf Hangars

50 Prozent auf Yachten und Upgrades

80 Prozent auf Deadline-Outfits

Rabatte auf Autos und Flugzeuge

Luxusschlitten als neues Podiumsfahrzeug

Natürlich gibt es diese Woche im Diamond Casino Resort ein neues Podiumsfahrzeug zu gewinnen. Mit etwas Glück könnt ihr einmal pro Tag den Windsor Drop für lau nach Hause oder in eine eurer Garagen fahren, der normalerweise bei Legendary Motorsport 900.000 GTA-Dollar kostet.