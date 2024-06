GTA Online: Bottom Dollar Bounties - alles zum Release des Sommer-Updates 2024

Erinnert ihr euch noch an Maude Eccles? Sie kehrt im Sommer-Update 2024 für GTA Online zurück und lässt euch Verbrecher jagen!

Auch diesen Sommer gibt es wieder frischen Content für GTA Online. Mit Bottom Dollar Bounties erscheint am 25. Juni das Sommer-Update 2024 und lässt uns Verbrechern nachjagen. In dieser Übersicht sammeln wir die wichtigsten Infos zum Release und allen bekannten Inhalten der neuen Erweiterung:

Release: Wann erscheint Bottom Dollar Bounties?

Bottom Dollar Bounties erscheint am 25. Juni 2024 für PC, PlayStation und Xbox. Wie immer ist die Erweiterung für GTA Online kostenlos und steht am Release-Tag auf allen unterstützten Plattformen zum Download bereit:

PC

PlayStation 5

PlayStation 4

Xbox One

Xbox Series X/S

0:30 GTA Online kündigt mit einem Trailer das Summer-Update Bottom Dollar Bounties an

Content: Was für neue Inhalte bringt Bottom Dollar Bounties?

Im neuen Update für GTA Online jagen wir nun Verbrechern nach und sorgen für Sicherheit auf den Straßen von Los Santos und Blaine County.

Dafür wird das Kautionsbüro Bottom Dollar Bail Enforcement eingeführt. Die Kopfgeldagentur wird von Maude Eccles geleitet, die uns bereits in der Vergangenheit mit einigen Kopfgeldmissionen versorgte. Bei ihr könnt ihr das Stein-Kriegsbeil für GTA Online freischalten. Jetzt sucht Maude einen Nachfolger.

In der Erweiterung könnt ihr mit Maudes Tochter Jenette zusammenarbeiten, um Straftäter dingfest zumachen und Kopfgelder einzustreichen. Außerdem sucht LSPD-Officer Vincent Effenburger nach Unterstützung, um die Straßen des südlichen San Andreas sauber zu halten. In seinem Auftrag könnt ihr neue Polizeifahrzeuge auf inoffiziellen Streifenfahrten nutzen.

Mit dem neuen Update nehmt ihr das Gesetzt nun selbst in die Hand und macht Jagd auf allerlei Straftäter.

Natürlich wird es auch wieder neue Autos für GTA Online geben. Obwohl noch keine offizielle Liste mit neuen Fahrzeugen veröffentlicht wurde, haben aufmerksame Fans im Trailer, dem Artwork und den neuen Screenshots bereits acht neue Autos ausfindig gemacht:

Quality of Life: Was für Verbesserungen sind geplant?

Im Update sollen zudem wieder einige allgemeine Verbesserungen für GTA Online stecken, die auf den Wünschen und dem Feedback der Community basieren:

Längere Timer in Verkaufsmissionen: Um Einzelspielern das Abschließen von Biker- und Gunrunning-Verkäufen zu erleichtern, wird das Zeitlimit angepasst. Dadurch sollen die Missionen zukünftig ohne Stress absolviert werden können.

Um Einzelspielern das Abschließen von Biker- und Gunrunning-Verkäufen zu erleichtern, wird das Zeitlimit angepasst. Dadurch sollen die Missionen zukünftig ohne Stress absolviert werden können. Verbesserte Panzerung von Sparrow & Bombushka: Der kleine Helikopter und der große Bomber sollen einen Buff der Defensivfähigkeiten sowie der Panzerung erhalten. Besonders der rasante Sparrow sollte von dieser Änderung profitieren und im Spiel nun nützlicher werden.

Der kleine Helikopter und der große Bomber sollen einen Buff der Defensivfähigkeiten sowie der Panzerung erhalten. Besonders der rasante Sparrow sollte von dieser Änderung profitieren und im Spiel nun nützlicher werden. Erhöhte Basisauszahlungen: Um Spaß und faire Gewinne zu garantieren, sollen die Basisauszahlung für Open-Wheel-Rennen, Taxifahrten und viele Kontaktmissionen erhöht werden. Damit sollen sich diese Missionen zukünftig wieder mehr lohnen.

Ein verbesserter Creator

Auch der Creator soll mit dem Sommer-Update verbessert werden und euch mehr kreative Freiheiten bieten:

Neue Werkzeuge: Die Möglichkeiten zum Erstellen eigener Strecken für Driftrennen und Dragsterrennen sollen um neue Tools und Features erweitert werden.

Die Möglichkeiten zum Erstellen eigener Strecken für Driftrennen und Dragsterrennen sollen um neue Tools und Features erweitert werden. Neue Streckendetails: Auf allen Strecken können neue Details platziert werden. Darunter Fahrer, die Donuts machen, springende Lowrider und Zuschaueranimationen.

Auf allen Strecken können neue Details platziert werden. Darunter Fahrer, die Donuts machen, springende Lowrider und Zuschaueranimationen. Vereinfachtes Testen: Neu erstellte Rennen können nun leichter getestet werden, indem ihr die Testfahrten an jedem beliebigen Kontrollpunkt starten könnt.

Mehr Infos zu GTA Online, Rockstar Games und GTA 6 findet ihr in den oben verlinkten Artikel.

Was haltet ihr bislang vom Sommer-Update 2024 für GTA-Online? Sprechen euch die neuen Features und Verbesserungen an, oder hättet ihr euch etwas anderes für den Multiplayer-Modus erhofft? Werdet ihr auf Kopfgeldjagd gehen oder wartet ihr lieber auf den Release von GTA 6? Lasst uns in den Kommentaren wissen!