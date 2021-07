GTA Online bietet seinen Spielern eine ganze Palette an Waffen. Die besten davon, die ihr 2021 benutzen könnt, haben wir euch bereits in einem Guide vorgestellt. Aktuell könnt ihr euch mit der Muskete und dem Feuerwerkabschussgerät zwei ganz besondere Waffen sichern - aber nur für kurze Zeit und sofern ihr die natürlich noch nicht besitzt.

Zwei seltene Waffen zum reduzierten Preis

Welche Waffen sind genau gemeint?

Muskete: Bei der Muskete handelt es sich um eine auf mittlere Distanz recht effektive Waffe, die nach jedem Schuss nachgeladen werden muss. Die Muskete ordnet sich der Klasse Schrotflinte zu und verwendet entsprechend die Munition dieser Waffenart.

Feuerwerkabschussgerät: Das Feuerwerkabschussgerät von GTA Online ist eine abgewandelte Version des Raketenwerfers und ordnet sich entsprechend der Klasse »Schwere Waffe« zu. Eine besonders effektive Waffe ist das Feuerwerkabschussgerät von GTA Online eigentlich nicht, sie kann dennoch Schaden verursachen und sogar Brände auslösen. Insgesamt ist sie aber mehr als nettes Gimmick zu verstehen.

Wie teuer sind die Waffen?

Günstiger als normal: Zur momentanen Event-Woche von GTA Online sind die Muskete um mehr als 50 Prozent und das Feuerwerkabschussgerät um exakt 50 Prozent im Preis reduziert. Damit fallen die aktuellen Preise wie folgt aus:

Muskete: 7.500 statt 21.400 GTA-Dollar

7.500 statt 21.400 GTA-Dollar Feuerwerkabschussgerät: 32.500 statt 65.000 GTA-Dollar

Wo kann ich die Waffen kaufen?

In jedem Ammu-Nation: Die Muskete und das Feuerwerkabschussgerät sind in jedem regulären Waffenladen von Los Santos erhältlich. Ihr müsst also nur einen beliebigen Ammu-Nation in der Spielwelt von GTA Online aufsuchen, beide Waffen findet ihr an der rechten Wand der Verkäufer.

Warum sind die Waffen so »selten«?

Nur zu (amerikanischen) Feiertagen verfügbar: Die Muskete und das Feuerwerkabschussgerät wurden GTA Online ursprünglich zur Feier des Tages der amerikanischen Unabhängigkeit hinzugefügt. Danach verschwanden die Waffen wieder aus den Ammu-Nations der Spielwelt. Seitdem kehren sie aber regelmäßig zurück, wenn es wieder einen ähnlichen Anlass dafür gibt.

Im europäischen beziehungsweise deutschen Raum übersieht man diese Art von Feierlichkeiten jedoch gerne mal, selbst wenn Rockstar im eigenen Newswire darauf aufmerksam macht. Deswegen können selbst Veteranen die Gelegenheit verpasst haben, die Muskete und das Feuerwerkabschussgerät dem eigenen Inventar hinzuzufügen.

So lange habt ihr noch Zeit: Aktuell sind beide Waffen noch bis zum 8. Juli 2021 in GTA Online verfügbar, danach müsst ihr euch abermals gedulden, bis Rockstar sie wieder dem Multiplayer-Modus von GTA 5 hinzufügt.

Verschwinden die Waffen nach der Event-Woche wieder?

Nein, die Waffen verschwinden nach dem Ablauf der aktuellen Event-Woche nicht aus eurem Inventar, sofern ihr sie euch zuvor gekauft habt. Ebenso könnt ihr weiterhin Munition für die Muskete und das Feuerwerkabschussgerät erwerben.



Allerdings gibt es beide Schießprügel ab dem 8. Juli 2021 erstmal nicht länger zu kaufen. Wer die aktuelle Event-Woche verpasst, der muss sich bis zum nächsten amerikanischen Feiertag gedulden, zu dem Rockstar die Waffen wieder zum Verkauf anbietet.

Darunter auch das U-Boot Kosatka, das ihr für den Cayo Perico Heist braucht. Die Kosatka ist selten im Angebot und es lohnt sich, jetzt zuzuschlagen. Mit dem Feuerwerkabschussgerät zelebriert ihr den Kauf dann stilvoll.