GTA Online: Insider liefert erste Infos zum nächsten Update

Bei GTA Online gilt so gut wie immer: nach dem Update ist vor dem nächsten Update. Deswegen fragen sich viele Spieler nach Los Santos Tuners vielleicht schon jetzt, was Rockstar für die kommende Erweiterung geplant hat.

Erste Infos dazu könnte nun der etablierte Insider Tez2 liefern. Ihm zufolge lassen sich in GTA Online aktuell Hinweise darauf finden, was Rockstar geplant hat. Und es scheint so, als würden dabei Nachtclubs und vor allem im Musik eine Rolle spielen.

Falls ihr bei dem Los Santos Tuners auf dem aktuellen Stand bleiben wollt, dann werft ihr am besten einen Blick in unsere Fahrzeugliste: Wir halten euch auf dem neuesten Stand, was neue Autos angeht, die aktuell wöchentlich GTA Online hinzugefügt werden.

Nachtclubs, in denen Missionen stattfinden: Bisher nahmen Nachtclubs in GTA Online eine eher passive Rolle ein, da sie bisher nur als Social Hubs oder Deckmantel eurer illegalen Aktivitäten dienten. Das könnte sich mit dem nächsten Update ändern.



Tez2 zufolge finden sich in GTA nun neue, bisher ungenutzte Variablen, die ermöglichen, dass in Nachtclubs »richtige« Missionen wie beispielsweise Aufträge stattfinden. Also dass wir beispielsweise in den Nachtclub einer feindlichen Gang eindringen, um etwas zu klauen oder alles und jeden über den Haufen zu schießen.



Dabei ist es möglich, dass jeder Club anders aussieht beziehungsweise anders gefüllt wird - was aber nicht unbedingt etwas Neues ist. Wer sich in GTA Online einen eigenen Nachtclub leistet, kann zwischen verschiedenen Einrichtungsstilen, Tänzern, Beleuchtung und dergleichen wählen. Diese Clubs wurden mit dem After-Hours-Update 2018 GTA Online hinzugefügt.

Warum Musik (noch) wichtig(er) wird: Dass Nachtclubs in der Zukunft von GTA Online demnächst eine größere Rolle spielen, ist laut Tez2 nicht allzu überraschend. Immerhin gründete Rockstar Games erst im Mai 2021 ein hauseigenes Musiklabel.



Musik, die über CircoLoco veröffentlicht wird, spielte bereits in Los Santos Tuners eine kleine Rolle: Spieler konnten beispielsweise verschiedene Media Sticks finden und mit diesen Musik von CircoLoco hören. Darunter sind Künstler wie Moodymann, Rampa oder Red Axes vertreten.

Offizielle bestätigt ist davon noch nichts. Entsprechend solltet ihr die von Tez2 geteilten Infos erstmal mit Vorsicht genießen. Selbst wenn Nachtclubs in einem neuen Update für GTA Online eine Rolle spielen, könnte die im Endeffekt auch recht klein ausfallen. Es ist nicht auszuschließen, dass Clubs beispielsweise auch nur als Kulisse für bestimmte Missionen dienen.

Wann kommt das nächste Update für GTA Online? Ein neues Inhalts-Update für GTA Online ist aktuell nicht offiziell angekündigt. Vorangegangene Release-Muster lassen aber darauf schließen, dass es spätestens im Winter 2021 soweit sein dürfte.

Was hält die Zukunft für GTA Online bereit?

Am 11. November 2021 erscheint die NextGen-Version von GTA 5 und parallel dazu eine Standalone-Variante von GTA Online. Spieler sollen unter anderem davon profitieren, dass dank der Technologie von Playstation 5 und Xbox Series X höhere Geschwindigkeiten für Fahrzeuge möglich sein werden.

Außerdem sollten sich Fans den Oktober vormerken: Dieses Jahr feiert GTA 3 sein 20. Jubiläum, was laut Rockstar ebenfalls in GTA Online gefeiert wird. Konkrete Details gibt es dazu momentan nicht. Gerüchten zufolge soll abgesehen davon eine GTA Remaster Trilogy erscheinen, die GTA 3, Vice City und San Andreas in durch die Unreal Engine aufpolierte Grafik erstrahlen lässt.



Für Dimi reicht das allein aber nicht aus:

Was haltet ihr von den potenziellen Infos zum nächsten Update für GTA Online: Würdet ihr euch über eine aktivere Rolle für Nachtclubs freuen? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr euch für die Zukunft von GTA Online erhofft.