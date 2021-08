Angeblich kehren im Zuge einer Remaster Trilogy GTA: 3, Vice City und San Andreas in alter und neuer Grafik zurück. Die Betonung liegt auf »angeblich« - offiziell bestätigt ist die Neuauflage bisher nicht.

Und nachdem Gerüchte die Runde machten, dass die GTA Remaster Trilogie bereits im Oktober oder November 2021 erscheinen würde, widerspricht dem jetzt ein etablierter Insider. Tom Henderson zufolge, der sich bereits durch seine Einblicke in Call of Duty und Battlefield einen Namen machte, müssen sich GTA-Fans vielleicht etwas länger gedulden.

GTA Remaster Trilogy erst 2022?

Hier ist man sich einig: Tom Henderson erklärt auf Twitter, dass sich seine Infos mit den bisherigen Gerüchten zu der GTA Remaster Trilogy größtenteils decken. Also dass die Neuauflagen dank Unreal Engine mit überarbeiteter Grafik und Benutzeroberfläche kommen, sie sich spielerisch an den Originalen orientieren und für PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, PS4 und Xbox One erscheinen.

Das ist umstritten: Allerdings erscheint die GTA Remaster Trilogy laut Tom Henderson nicht 2021, sondern frühestens 2022 zu einem nicht näher definierten Zeitpunkt. Diese angebliche Infos solltet ihr natürlich - wie schon die vorangegangenen Gerüchte - bis zu einer offiziellen Bestätigung noch mit Vorsicht genießen.

Link zum Twitter-Inhalt

Wer hat nun Recht?

Henderson gilt als vertrauenswürdig: Tom Henderson gehört zumindest aktuell zu den zuverlässigsten Insidern der Gaming-Branche. Normalerweise liefert er vor allem Einblicke in neue Battlefield- oder Call of Duty-Spiele. Zuletzt fasste er allerdings auch bei Rockstar Fuß, indem er angebliche Informationen zu GTA 6 teilte - die sich bis heute aber nicht bestätigen ließen.

Kotaku aber natürlich auch: Kotaku wiederum beruft sich in der Regel ebenfalls auf zuverlässige Quellen beziehungsweise berichtet so gut wie nie über etwas, was sich später als falsch herausstellt. Entsprechend ist es natürlich schwierig festzustellen, wer bezüglich des Release-Termins der GTA Remaster Trilogy letztendlich Recht haben könnte.

Wer nochmal in Nostalgie schwelgen möchte, schaut sich am besten unser Video zur GTA-Geschichte an:

Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei einem potenziellen Re-Release von GTA 3, Vice City und San Andreas im Oktober oder November 2021 um eine veraltete Information handelt. Oder aber zwischen Henderson und Kotaku ein Missverständnis besteht: Immerhin ist bei Letzteren davon die Rede, dass die GTA Remaster Trilogy 2021 für Konsolen und erst 2022 für PC und Mobile erscheint.

Dass die Neuauflage der altbekannten GTA-Titel im Oktober zumindest bekannt gegeben wird, dürfte aber so gut wie feststehen: Zu diesem Termin feiert Grand Theft Auto 3 sein 20. Jubiläum und Rockstar stellte bereits in Aussicht, dass es etwas zu feiern geben soll. Ob zeitgleich oder zeitnahe der Release der angeblichen Remaster Trilogy erfolgt, bleibt weiterhin fragwürdig.

Was passiert sonst bei GTA?

Zuletzt veröffentlichte Rockstar das Los Santos Tuners-Update, welches GTA Online unter anderem neue Autos und eine Autowerkstatt als Immobilie bescherte. Am 11. November folgt dann die Standalone-Version von GTA Online parallel zum NextGen-Update von GTA 5 für Playstation 5 und Xbox Series X.

Das muss eine GTA-Neuauflage liefern: Bezüglich der angeblichen GTA Remaster Trilogy hat sich übrigens Dimi schon viele Gedanken gemacht. Ihm wird gute Grafik allein nicht ausreichen, stattdessen müsste eine potenzielle Neuauflage mindestens drei weitere Aspekte nachliefern. Lest am besten selbst rein:

128 14 Mehr zum Thema GTA Remaster? Gute Grafik reicht nicht

Was haltet ihr von den Gerüchte um die GTA Remaster Trilogy: Würdet ihr euch über eine derartige Neuauflage freuen oder könntet ihr darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.