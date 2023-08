Eine bisher unentdeckte Version von GTA Online steckt voller Features, die gestrichen wurden

GTA Online ist nicht totzukriegen. Ein neues Video zeigt jetzt, wie der Multiplayer von GTA 5 beinahe ausgesehen hätte.

Der Multiplayer-Modus von GTA 5 ist prall gefüllt und strotzt geradezu vor Inhalten, die Rockstar über die Jahre hinweg veröffentlicht hat. (Zumindest, wenn man das kontroverse San Andreas Mercenaries-Update ignoriert, das den Kauf von über 180 Fahrzeugen unnötig verkomplizierte.)

Doch welche Inhalte haben es nie nach GTA Online geschafft? Die Frage lässt sich nicht komplett beantworten, aber eine neu entdeckte, zehn Jahre alte Beta-Version verschafft uns zumindest einen Eindruck davon.

Wie GTA Online ursprünglich aussehen sollte

Die hat nämlich der Twitter-User KimiSha19 aufgestöbert und seine Entdeckungen mit dem Rest des Internets geteilt. Der GTAO-Spieler zeigt in seinem Video eine Pre-Release-Version der Beta, die mittlerweile über zehn Jahre auf dem Buckel haben muss.

Seid schon mal gewarnt: Das zehnminütige Video zeigt GTA Online natürlich in einem Zustand, den die Öffentlichkeit nie zu sehen bekommen sollte. Stellt euch also schon mal auf den ein oder anderen Bug ein, während besonders ein paar Features interessant sind, die es nie in die finale Release-Version geschafft haben.

So zum Beispiel die folgenden:

Das HUD ist anders designt - besonders beim Levelaufstieg sind die Unterschiede erkennbar.

Bei der Charakterauswahl gibt es ganze fünf unterschiedliche Slots und auch das Baumenü ist anders designt - die Auswahlmöglichkeiten sind aber letztendlich die Gleichen.

Beim Bildschirmtod gibt es zusätzliche Details darüber, wie man gestorben ist: Wer einen getötet hat, mit welcher Waffe, wo die Treffer landeten und über welche Stats der andere Spieler verfügt.

In der Spielwelt werden immer wieder Spezialkisten abgeworfen, allerdings sind sich die Fans nicht so recht sicher, um was es sich dabei handelt.

Es sind zwei zusätzliche Telefonkontakte zu erkennen: Al Carter und Edgar Carlos, die für die Lost MC und LS Vagos stehen.

Bei Lamar, Al und Edgar hätten Spieler Gang-Unterstützung per Telefonanruf anfordern können.

KimiSha19 zufolge befindet man sich beim Erkunden der Pre-Release-Beta von GTA Online gerade erst am Anfang. In absehbarer Zeit will man noch mehr interessante Erkenntnisse aus der Version ans Tageslicht fördern.

Falls ihr dafür interessiert, was sonst gerade noch bei GTA Online und ganz allgemein Rockstar passiert, werft ihr am besten einen Blick auf die folgenden Links:

Was haltet ihr von der zehn Jahre alten Pre-Release-Betaversion von GTA Online? Welche Elemente hätten euch für das finale Spiel gefallen und auf welche könnt ihr guten Gewissens verzichten? Wie zufrieden seid ihr mit dem aktuellen Zustand des Multiplayer-Modus von GTA 5? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an zukünftige Rockstar-Releases? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!