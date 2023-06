GTA Online-Spieler in Aufruhr, nennen San Andreas Mercenaries »das schlechteste Update ever«

This is not fine.

Die Stimmung in der GTA-Online-Community ist gerade ziemlich am Brodeln: Das Sommer-Update 2023 stellte sich für zahlreiche Spieler als großer Reinfall heraus. Die neuen Missionen, überfälligen Komfortverbesserungen und neuen Flug- und Fahrzeuge von San Andreas Mercenaries können für viele eine extrem fragwürdige Entscheidung seitens Rockstar nicht aufwiegen.

GTA Online entfernt 195 Fahrzeuge auf einen Schlag

Was ist passiert? Es hatte sich bereits im Vorfeld angebahnt: Schon vor dem Release von San Andreas Mercenaries kündigte Rockstar an, weniger genutzte Fahrzeuge von den Ingame-Websites zu entfernen, um so die Suche zu vereinfachen . Wie viele und vor allem welche Autos davon betroffen seien, wurde im Vorfeld allerdings nicht kommuniziert.

Am 13. Juni 2023 folgte mit dem Release von San Andreas Mercenaries dann das böse Erwachen: Stolze 195 Autos, Motorräder und sonstige Fahrzeuge lassen sich seitdem nicht länger auf den Ingame-Websites kaufen. Stattdessen will diese Rockstar im Zuge von kommenden Aktionen anbieten - zum Beispiel über das Glücksrad des Diamond Casino Resort.

Aber schon jetzt werden zwei Autos, die nicht länger regulär zu kaufen sind, hinter einer Paywall versteckt: Zugriff auf den Stirling GT und den RE-7B gibt es beispielsweise nur über den neuen Vinewood Car Club, das den kostenpflichtigen Abo-Service GTA+ voraussetzt.

Die Ankündigung von GTA+ hatte Dimi bereits Anfang letzten Jahres als kritisch betrachtet und vor den potenziellen Gefahren des Modells gewarnt:

Übrigens: Wenn ihr euch fragt, was für Autos, Motorräder und sonstiges von den Ingame-Websiten von GTA Online entfernt wurden, hilft euch diese Liste auf Reddit weiter.

Die Community ist sauer

Die Kritik in der Community ist massiv. Zahlreiche Fans werfen Rockstar vor, dadurch die sogenannte FOMO (zu deutsch: die Angst, etwas zu verpassen) zu schüren und Spieler zum Abonnieren von GTA+ bewegen zu wollen. Außerdem ist das Unverständnis groß, inwiefern die Suche nach neuen Autos wirklich vereinfacht wird, indem es einfach signifikant weniger Angebote gibt.

Auf Youtube, Twitter, Reddit und Co. wird die Entscheidung seitens Rockstar kontrovers diskutiert. Nicht zu wenige Nutzer gehen soweit, San Andreas Mercenaries als eins der schlechtesten, wenn nicht sogar das schlechteste Update für GTA Online überhaupt zu bezeichnen. Bill_From_RDR2 schreibt zum Beispiel:

Das Update muss das schlechteste [von allen] sein. Es gibt ein paar neue Kontaktmissionen und keine signifikanten positiven Veränderungen, während ein paar der beliebtesten Fahrzeuge überhaupt entfernt werden. Wir sollten Rockstar dazu bringen, das rückgängig zu machen!

SparkySyndicate hat dazu Folgendes zu sagen:

Sie sagen weniger genutze Fahrzeuge und haben verdammt nochmal alles entfernt.

rbsudden schreibt wiederum:

Wenn ich etwas seit 2013 niemanden sagen gehört habe, dann, dass es zu viele Autos zum Kaufen gibt. Ich habe das nie gehört, kein einziges Mal.

86krta vertritt beispielsweise noch die Perspektive eines frischeren GTA-Online-Spielers:

Als jemand Neues, der wenig Autos hat und langsam versucht hat, seine Sammlung aufzubauen, ist das ein ordentlicher Tritt in die Weichteile.

0:30 GTA Online: San Andreas Mercenaries zeigt packende Action mit Fahr- und Flugzeugen

Teilweise wird in den Foren zu GTA Online von einem Boykott des Spiels gesprochen, auch wenn sich viele Nutzer diesbezüglich nicht gerade optimistisch zeigen. Ob und falls ja, wie Rockstar auf die Kritik seitens der Spieler reagiert, lässt sich momentan nicht sagen.

Was haltet ihr von der Entscheidung Rockstars, insgesamt 196 Fahrzeuge von den Händler-Webseiten zu entfernen? Könnt ihr den Frust vieler Spieler nachvollziehen oder seht ihr die Angelegenheit ganz entspannt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!