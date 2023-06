Alles deutet darauf hin, dass Red Dead Redemption bald zurückkehrt - womöglich als Remaster

Red Dead Redemption gilt als Meilenstein, ist aber heute kaum noch verfügbar.

Howdy, Fremder! Lange nichts gehört. Wir wissen, wie du heißt. Red Dead Redemption. Aber wo hast du all die Jahre gesteckt? Auf der Xbox 360, sagst du? PlayStation 3? Und was in aller Welt machst du jetzt in unserem kleinen Saloon?

Der Grund, warum Red Dead Redemption hier wieder Erwähnung findet, ist kein Geringer. In Südkorea wurde das Spiel erneut einer Altersprüfung unterzogen. Das geschieht üblicherweise bei älteren Spielen nur, wenn sie neu veröffentlicht werden sollen.

Red Dead 1 erschien nicht für die Nachfolgekonsolen, mit Ausnahme der Rückwärtskompatibilität der Xbox One. Geschweige denn kamen Besitzer der Current Gen oder PC-Spielerinnen in den Genuss. Wir erinnern uns: Als RDR2 auf den PC kam, fühlte sich damals wie ein kleines Wunder an. Und nach jetzigem Wissensstand ist es alles andere als bestätigt, dass Red Dead Redemption 1 nun doch für PC erscheint.

Was das Rating in Südkorea verrät

Aus dem kurzen Eintrag im Register geht nicht viel hervor. Ein Detail aber lässt Schlüsse zu, wenn auch unter Vorbehalt.

In der Rating-Nummer CC-NV-230615-001 steht das NV für Konsolen, während PC-Spiele das Kürzel NP erhalten. Allerdings könnte es sein, dass die Prüfung einer PC-Version später folgt. Wir wissen es im Moment schlicht nicht.

Wenn es für neuere Konsolen kommt, wären sowohl ein reiner Port als auch ein Remaster für PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S und sogar Nintendo Switch denkbar. Allerdings ist das momentan nur Spekulation, denn dahingehend gehen keine konkreten Informationen aus dem Rating hervor.

10:59 GTA Trilogy: Definitive Edition - Video-Analyse zu den neuen Grafik-Details - Video-Analyse zu den neuen Grafik-Details

Wir werden uns also gedulden müssen und abwarten, wie sich die Sache ausformt. Vielleicht endet die Geschichte in Zukunft ja positiv für alle Fans. Im Jahr 2021 bekam die steinalte GTA-Trilogie ab GTA 3 ein Remaster, wenn auch ein zum Release fehlerbehaftetes, wie das Video oben zeigt.

Würdet ihr euch über eine Neuauflage von Red Dead Redemption freuen? Was wäre eure präferierte Plattform, falls keine PC-Version kommt? Schreibt es gerne in die Kommentare!