Nach der feuchtfröhlichen Party folgt bekanntlich der Kater: Wer mit dem Appartement-Glitch in GTA Online massig Millionen Spiel-Dollars anhäufte, sieht sich dieser Tage vermehrt mit der Retourkutsche von Rockstar konfrontiert.

Wie unter anderem Dexerto berichtet, wurden ihre illegal erworbenen GTA-Dollars auf den Maze-Bank-Konto gelöscht. Die mit dem Geld erworbenen Items, sprich Fahrzeuge oder Appartements, blieben demnach im Besitz der Spieler. Die Spieler sollen einen Fehler genutzt haben, um mithilfe ihrer Immobilien virtuelles Geld in Millionenhöhe zu vervielfältigen.

Berichte über Gegenmaßnahmen von Rockstar tauchten im Laufe der Jahre immer mal wieder auf. Sei es Geld, das sogenannte Modder illegal erschaffen oder Geld, das Spieler durch diverse Glitches wie von Zauberhand vermehren - Rockstar entfernt es des Öfteren und belegt Spieler sogar mit Bans.

Großer Angriff auf Betrüger?

Derzeit kommt aber offenbar wieder eine größere Welle ins Rollen. So berichtet auch ein Youtuber darüber, dass sein Video, das eine Anleitung für einen Geld-Glitch enthält, von Rockstar mit einem Copyright Strike bedacht wurde.

Diese Anfechtungen geben Entwicklern die Möglichkeit, Videos, die ihre Spiele zeigen, von Youtube entfernen zu lassen - eine Maßnahme, die meist nur bei Verstößen gegen Nutzerrichtlinien zum Einsatz kommt, da letztlich auch die Spiele von der Werbung durch Videos profitieren.

Das Ausnutzen von Glitches und anderen Spielfehlern, um sich in GTA Online unfaire oder geschäftsschädigende Vorteile zu verschaffen, ist ebenso wie Modding und Cheating in den Geschäftsbedingungen von Rockstar explizit untersagt. Das ist gängige Praxis in der Branche.