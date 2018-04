GTA Online - »The Vespucci Job« lässt euch The Italian Job nachspielen

Wer entweder den originalen Film »The Italian Job« (mit Michael Caine in der Hauptrolle) aus dem Jahr 1969 oder dessen Remake mit Mark Wahlberg aus dem Jahr 2003 gesehen hat, dem werden unter anderem die kultigen Mini Cooper in Erinnerung geblieben sein, die in Verfolgungsjagden zum Einsatz kommen. Mit dem neuen Inhalt »The Vespucci Job« für GTA Online, spielt Rockstar ganz bewusst auf die beiden Streifen an.

Zwei Teams wagen sich im neuen Content auf die Straßen. Entweder ihr flüchtet in einem ISSI Classic (dem »Mini Cooper«-Pendant) und klappert Kontrollpunkte ab oder ihr setzt euch hinter das Steuer eines Steifenwagens und jagt die frechen Flitzer durch »enge Gassen und scharfe Kurven«, wie die Entwickler versprechen.

Als Cops könnt ihr euch untereinander koordinieren, um den Minis das Licht auszuknipsen. »The Vespucci Job« beinhaltet drei neue Fahrzeuge. Wer es bis zum 23. April spielt, erhält nebenbei noch doppelte GTA-Dollar und RP.

Drei neue Fahrzeuge

Die neuen Vehikel umfassen das Vapid Flash GT Sports Car, das bei Legendary Motorsport erhältlich und umfangreich modifizierbar ist, den kleinen Mini-Verschnitt Weeny Issi Classic, welcher im Gegner-Modus »The Vespucci Job« sein Debüt feiert und bei Southern San Andreas Super Autos auf euch wartet sowie den Hubschrauber Sea Sparrow.

The Vapid Flash GT Sports car.



Der Hubschauber kann amphibische Landungen zu Wasser und zu Lande durchführen und sogar mit einem Maschinengewehr und Raketenwerfer versehen werden. Er ist bei Elitas Travel erhätlich.

Boni und Rabatte

Daneben warten Boni und Rabatte auf euch. Leibwächter und Mitabeiter können bis zum 23. April doppelte GTA$-Gehälter einstreichen. Hinzu kommen die doppelten GTA$- und RP-Belohnungen, wenn ihr »The Vespucci Job« spielt.

An der Rabatt-Front warten folgende Goodies für Fahrzeuge und Knarren auf euch:

Fahrzeug-Rabatte

Karin 190z - 25 % Rabatt

Vapid Hustler – 25 % Rabatt

Albany Hermes – 25 % Rabatt

Phantom Wedge – 35 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Ammu-Nation-Rabatte

Alle Nahkampfwaffen - 25 % Rabatt

Körperpanzerung – 25 % Rabatt

Explosiv- & Wurfwaffen – 25 % Rabatt

Rabatte auf Fahrzeugverbesserungen

Schusssichere Reifen - 25 % Rabatt

Designs – 25 % Rabatt (inklusive Luftfahrzeuge)

Stoßstangen – 25 % Rabatt

Umlackierungen – 25 % Rabatt (inklusive Luftfahrzeuge)

Seitenverkleidungen – 25 % Rabatt

Spoiler – 25 % Rabatt

Reifenqualm – 25 % Rabat

Zeitplan für Premium- und Zeitrennen

Beim Premiumrennen »Stadtleben«, welches nur für Sportwagen offensteht, gibt es für die drei Erstplatzierten GTA$ und für alle Teilnehmer dreifache RP, egal welche Platzierung sie erreichen. Das Rennen wird über die App »Schneller Job« auf dem Ingame-Smartphone gestartet, oder über den gelben Auslöser am Legion Square.

Auch das Zeitrennen »Mount Gordo« steht diese Woche offen. Um es zu beginnen, setzt ihr einfach einen Wegpunkt auf die Markierung auf der Karte und steigt über den lila Auslöser ein. Sofern ihr die vorgegebene Zeit unterbietet, erhaltet ihr GTA$ und RP.