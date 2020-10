Für die neuen Boni und Rabatte von GTA Online müsst ihr euch diese Woche etwas anstrengen, um das Beste aus ihnen herauszuholen. Doch wenn ihr alles richtig macht, dann könnt ihr euch aktuell ein paar der spaßigsten und teuersten Fahrzeuge zu einem besonders guten Preis holen.

Zwei besonders witzige & nützliche Schlachtschiffe

Diese Woche sind in GTA Online der Ramp Buggy und Phantom Wedge um 40 Prozent im Preis reduziert. Das ist grundsätzlich schon mal spannend, weil die beiden Fahrzeuge zu den unterhaltsameren des Rockstar-Spiels gehören - und gleichzeitig ziemlich nützlich sein können.

Denn bei dem Ramp Buggy und Phantom Wedge handelt es sich um zwei schwer gepanzerte Fahrzeuge, die an ihrer Front eine Rampe montiert haben. Damit könnt ihr kleine und größere Hindernisse mit Leichtigkeit aus dem Weg räumen - wie zum Beispiel die Vehikel gegnerischer Spieler oder NPCs - oder einfach nur den Verkehr, der euch den Weg versperrt.

Besonders nützlich werden der Ramp Buggy und Phantom Wedge natürlich bei Import/Export-Missionen, wenn ihr in der offenen Spielwelt von GTA Online Ware von einem Ort an den anderen transportieren müsst. Oder aber ihr macht euch einfach nur einen Spaß daraus, in der offenen Spielwelt für Chaos und Verwüstung zu sorgen.

Sowohl der Ramp Buggy und der Phantom Wedge sind aktuell um 40 Prozent reduziert. Das bedeutet konkret, dass die Einkaufspreise für die beiden Fahrzeuge wesentlich günstiger, aber immer noch recht kostspielig ausfallen:

Ramp Buggy: 1.915.200 statt 3.192.000 GTA-Dollar

1.915.200 statt 3.192.000 GTA-Dollar Phantom Wedge: 1.532.160 statt 2.553.600 GTA-Dollar

So holt ihr das Maximum aus den neuen Boni raus

Den Ramp Buggy und den Phantom Wedge könnt ihr euch aber noch günstiger anschaffen. Und zwar, indem ihr für den Ingame-Online-Händler Warstock Cache & Carry den »SecuroServ Trade Price« freischaltet. Denn damit lassen sich beide Fahrzeuge günstiger erstehen, die reduzierten Preise fallen damit (ohne 40-Prozent-Rabatt) wie folgt aus:

Ramp Buggy: 2.400.000 statt 3.192.000 GTA-Dollar

2.400.000 statt 3.192.000 GTA-Dollar Phantom Wedge: 1.920.000 statt 2.553.600 GTA-Dollar

Was ihr für die reduzierten Preise tun müsst? Um die Fahrzeuge bei Warstock Cache & Carry günstiger zu bekommen, müssen Spieler eine bestimmte Anzahl der Missionen Vehicle Cargo absolvieren: Also Fahrzeuge stehlen, in der eigenen Lagerhalle unterbringen und daraufhin möglichst gewinnbringend verkaufen. Besitzt ihr noch keine Lagerhalle, könnt ihr diese aktuell in GTA Online für 25 Prozent günstiger erstehen.

Habt ihr eine gewisse Anzahl von Vehicle Cargo abgeschlossen, wird für euch der neue Missionstyp Special Vehicle Work freigeschalten. Habt ihr insgesamt 32 Vehicle-Cargo-Missionen hinter euch, sollte euch jede Mission von Special Vehicle Work zur Verfügung stehen - auf die es gerade doppelte Boni in Form von zweifachen GTA-Dollar und Erfahrungspunkte gibt.

Um jetzt den reduzierten Preis für den Ramp Buggy und Phantom Wedge freizuschalten, müsst ihr die Aufträge Escape Escort und Asset Seizure abschließen. Starten könnt ihr die Aufträge zum Beispiel über den Laptop eures Büros, die momentan ebenfalls um 40 Prozent im Preis reduziert sind.

Habt ihr das ganze Prozedere hinter euch, fallen die Preise inklusive dem aktuellen Rabatt von 40 Prozent für die beiden Fahrzeuge wie folgt aus:

Ramp Buggy: 1.440.000 statt 3.192.000 GTA-Dollar

1.440.000 statt 3.192.000 GTA-Dollar Phantom Wedge: 1.142.000 statt 2.553.600 GTA-Dollar

Sofern ihr also unsere Anleitung befolgt habt, könnt ihr euch momentan in GTA Online zwei besonders spaßige und nützliche Fahrzeuge zu diesen verhältnismäßig günstigen Preisen zulegen.

Welche Boni & Rabatte gibt es diese Woche?

doppelte GTA-Dollar und RP für Spielmodus Diamond Adversary

doppelte GTA-Dollar und RP für Business Battles

doppelte GTA-Dollar und RP für Special Vehicle Work

Rabatte auf Büros und Fahrzeug-Lagerhäuser

40 Prozent auf Büros

30 Prozent auf Büro-Renovierungen

25 Prozent auf Fahrzeug-Lagerhäuser

25 Prozent auf Nachtclubs

Rabatte auf Fahr- und Flugzeuge

Premium- und Zeitrennen

Dicker Rallye-Buggy als Casino-Hauptgewinn

Diese Woche könnt ihr den Brawler als Hauptgewinn im Casino gewinnen. Das aktuelle Podiumsfahrzeug ist perfekt fürs Gelände geeignet und stark modifizierbar. Regulär ist der Brawler für 715.000 GTA-Dollar bei Legendary Motorsports erhältlich. Jetzt habt ihr einmal am Tag die Möglichkeit, am Casino-Glücksrad zu drehen und so das Auto zu gewinnen.