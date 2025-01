GTA 5 mit der Open World von GTA 4: Nach 7 Jahren Arbeit zieht Rockstar dem Mega-Projekt den Stecker

Nach sieben Jahren Arbeit war's das für die Modder des Liberty City Preservation Project.

Das Mod-Team World Travel arbeitet seit gut sieben Jahren am Liberty City Preservation Project. Diese Mod sollte die komplette Spielwelt von GTA 4 mitsamt grafischen Verbesserungen in GTA 5 spielbar machen. Mitte Dezember 2024 ging das Projekt mit einem Trailer an die breite Öffentlichkeit, kurze Zeit später setzte Rockstar Games dem Ganzen ein Ende.

Das folgende YouTube-Video zeigt, wie Liberty City in GTA 5 ausgesehen hätte:

»Great to visit, even better to leave«

Über den offiziellen Discord-Server von World Travel verkündete der Nutzer nkjellman am Abend des 15. Januar 2025:

Aufgrund der unerwarteten Aufmerksamkeit, die unser Projekt erhalten hat, und nach Rücksprache mit Rockstar Games haben wir beschlossen, das Liberty City Preservation Project einzustellen. Wir bedanken uns für all die Unterstützung, die das Projekt erhalten hat, und freuen uns darauf, unsere Leidenschaft für das Modding der GTA-Serie weiterzuverfolgen.

In einem weiteren Post stellte nkjellman jedoch klar, dass Rockstar Games und Publisher Take-Two Interactive keine rechtlichen Schritte gegen das Modding-Team eingeleitet haben. Es sei zu einer von beiden Seiten zugestimmten Einigung gekommen und es gäbe »kein böses Blut« zwischen den Parteien.

Zudem warnt er vor einem Download der Mod, da diese nur noch von inoffiziellen Quellen kommen und somit Malware enthalten kann.

Nicht das erste Ende einer Liberty-City-Mod: Im Jahr 2017 gab es bereits den Versuch, die Map aus GTA 4 als Mod in GTA 5 zu integrieren, und auch diese scheiterte an Rockstar Games.

Obwohl die Modder damals beteuerten, sich an alle Richtlinien gehalten zu haben, wurde das Projekt im Jahr der geplanten Veröffentlichung von Rockstar untersagt.

Bisher ist 2025 kein gutes Jahr für ambitionierte Community-Projekte. Erst vor wenigen Tagen legte Steam eine Counter-Strike-Mod auf Eis, an der die Fans seit gut acht Jahren gearbeitet hatten. Statt einer Einigung bekam das Team von Classic Offensive aber nur eine automatisierte Nachricht ohne eine Begründung, warum ihre Mod nicht veröffentlicht werden darf. Mehr dazu erfahrt ihr im Artikel oben in der Box.