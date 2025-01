Endlich Half-Life 3? Ein kryptisches Video beschert Fans gerade Gänsehaut

Müssen wir uns bald vom »HL 3 confirmed!«-Gag verabschieden? Irgendwie schade …

Es ist ein gut gepflegter Running Gag bei uns in der Redaktion: Wann immer jemand von uns Sonntags- oder Feiertagsschicht hat, wird bestimmt Half-Life 3 angekündigt .

Nun. Heute könnte dieser Witz plötzlich Ernst werden. Dass bei Valve irgendwas rund um Half-Life im Busch sein könnte, wissen wir bereits seit Monaten. Jetzt hat pünktlich zu Silvester ein neuer Tweet dafür gesorgt, dass Fans mehr denn je hoffen.

Der G-Man spricht zu uns

Mike Shapiro ist euch vermutlich noch nie über den Weg gelaufen, aber seine Stimme kennt ihr. Er vertont nämlich den G-Man, den mysteriösen Charakter aus den Half-Life-Spielen.

Shapiro hat seit Jahren keinen Post auf X (ehemals Twitter) abgesetzt. Bis jetzt. Am 31. Dezember 2024 um Punkt 17 Uhr meldet der Sprecher sich zurück - mit den Hashtags #Valve, #Halflife, #GMan und #2025!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Seine Aussagen haben wir für euch übersetzt:

Ein weiteres Jahr ist vergangen. Schön, so viele von euch zu sehen und zu hören. Möge das nächste Vierteljahrhundert so viele … unerwartete Überraschungen wie das erste bereithalten. Wir sehen uns im neuen Jahr.

Vorgetragen hat Shapiro das Ganze in feinstem G-Man-Sprech. Half-Life 3 confirmed? Nein, natürlich nicht. Es gibt aber einige Indizien, die Fans auf Social Media derzeit in helle Aufruhr versetzen:

Es handelt sich, wie bereits erwähnt, um Shapiros ersten Tweet seit 2020 . Er gilt zudem nicht als jemand, der sich einfach so einen Spaß mit den Fans erlaubt.

. Er gilt zudem nicht als jemand, der sich einfach so einen Spaß mit den Fans erlaubt. Der Tweet wurde um Punkt 23 Uhr am Silvesterabend abgesetzt. Natürlich könnte es nur ein Zufall sein, doch der Schluss liegt nahe, dass es sich um einen zeitlich abgestimmten und vorbereiteten Tweet handelt.

am Silvesterabend abgesetzt. Natürlich könnte es nur ein Zufall sein, doch der Schluss liegt nahe, dass es sich um einen zeitlich abgestimmten und vorbereiteten Tweet handelt. Einen sehr ähnlichen Tweet hat Shapiro schon einmal abgesetzt - im Jahr 2020 kurz vor der Veröffentlichung von Half-Life: Alyx.

Es ist trotzdem noch zu früh, fest an eine Ankündigung von HL3 zu glauben. Aber sagen wir mal so: Die Chance, dass Valve 2025 irgendetwas Neues rund zum die Shooter-Reihe ankündigt, stehen gut.

7:39 Gespielt: Bis aus Project Borealis ein Half-Life 3 wird, muss sich noch viel tun

Autoplay

So reagieren die Fans

Wir haben schon mehrfach die Fans erwähnt, deshalb hier noch ein kleiner Auszug aus einigen Threads von Reddit und Co.:

Oh wow, ich kann nicht glauben, dass wir endlich ein Remaster von Aperture Desk Job bekommen! (Link)

(Link) Ich bin nicht mal ein großer HL-Fan und das hat mir eine Gänsehaut beschert. (Link)

(Link) Stellt euch vor: Es ist tatsächlich Episode 3 und HL3 ist noch 15-20 Jahre entfernt. (Link)

(Link) In Half-Life 3 triffst du Barney wieder und er wird dir endlich das Bier ausgeben. (Link)

Außerdem noch unzählige OMG! 's, die wir euch gar nicht alle einzeln verlinken können. Die Begeisterung in der Community ist auf jeden Fall groß.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Munter ans Werk, GameStar-Community, munter ans Werk. Womit wir nicht sagen wollen, dass ihr faulenzt. Niemand hat mehr geleistet als ihr. Der richtige User am richtigen Ort kann in der Welt viel bewegen. Also haut bitte fleißig in die Tasten, um gemeinsam mit uns darüber zu quatschen, was Half-Life 3 liefern müsste, um überhaupt die gigantischen Erwartungen erfüllen zu können.