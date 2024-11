Gabe Newells »persönlicher Fehlschlag« - Valve legt die Karten zu einem eingestellten Half-Life offen auf den Tisch

In der Dokumentation sprechen die Entwickler auch darüber, wie es mit Half-Life weitergehen könnte.

Half-Life 2 feiert sein 20. Jubiläum. Am 16. November 2004 stürzte sich Gordon Freeman in sein zweites Abenteuer und das wird bei Entwickler Valve gebührend zelebriert! So gibt’s etwa bei Steam derzeit Half-Life 2 kostenlos. Was ihr tun müsst, um euch das Spiel zu sichern, erfahrt ihr in unserer News dazu.

Ein weiteres Geschenk an die Fans ist zudem eine gut zweistündige Dokumentation, die die Entwicklung des Spiels in den Fokus nimmt. Darin geht’s unter anderem auch um den seit Jahren schmerzlich vermissten Nachfolger: Half-Life 3.