Dass Half-Life einen Kopierschutz bekam, lag an einem Teenager mit CD-Brenner

Wer einen CD-Brenner besaß, war Ende der 90er auf dem Schulhof stets beliebt - oder auch auf dem College Campus.

Im Jahr 1998 revolutionierte Half-Life nicht nur das Shooter-Genre, sondern auch den Umgang mit Kopierschutz auf dem PC – und das aus einem eher ungewöhnlichen Grund: Der Auslöser war kein Hacker-Kollektiv, keine Marktanalyse und auch keine Klagewelle – sondern der 19-jährige Neffe von Monica Harrington, damals Marketing-Chefin bei Valve.

Die Geschichte hinter Half-Lifes Kopierschutz

Während eines Vortrags auf der GDC 2025 gab Harrington einen seltenen Einblick in die Frühzeit des Studios. Sie hatte ihrem Neffen in den 90er-Jahren 500 Dollar für College-Ausgaben geschickt. Der investierte das Geld allerdings nicht in Bücher, sondern in einen CD-ROM-Brenner – und versorgte anschließend seine Freunde großzügig mit gebrannten Spielen.

Was viele damals als Kavaliersdelikt angesehen haben, brachte bei Valve die Alarmglocken zum Klingeln, wie Harrington verriet:

Ich wusste, dass er kein schlechter Junge war, aber da hatte sich etwas verändert. Diese neue Technologie – gepaart mit einem veränderten Verständnis von Eigentum – bedrohte unser ganzes Geschäftsmodell.

Die Folge: Valve entwickelte ein neues Authentifizierungssystem, bei dem Käufer ihre Kopie direkt beim Unternehmen registrieren mussten – eine kleine Revolution, gerade auf dem PC, wo Kopierschutz bis dahin oft vernachlässigt wurde.

Dieses System funktionierte so gut, dass sich die Beschwerden in Foren häuften: Das Spiel funktioniert nicht!

Valve-Mitgründer Mike Harrington hakte nach – und stellte fest, dass kaum einer der Beschwerdeführer das Spiel überhaupt gekauft hatte.

In den USA experimentierte Valve zu dieser Zeit offenbar bereits mit einer frühen Form der Online-Aktivierung – ein System, das später in Steam aufgehen sollte. In Deutschland hingegen setzte man zunächst auf klassische CD-Keys.

Diese Codes lagen jeder Verkaufsversion bei und mussten während der Installation eingegeben werden. Ohne gültigen Schlüssel ließ sich das Spiel nicht starten – ein damals gängiger, aber auch leicht zu umgehender Kopierschutz. Auf einschlägigen Webseiten konnte man kurz nach Release immer den passenden CD Key Generator finden.

Die Online-Aktivierung war hierzulande zu dieser Zeit noch keine Option – nicht zuletzt wegen der begrenzten Internetverbreitung in deutschen Haushalten – DSL wurde erst 1999 eingeführt. Der technische DRM-Vorläufer konnte aber aufgrund des Gefälles der digitalen Infrastrukturen zumindest in Nordamerika getestet werden, während man sich in Europa auf bewährte Methoden verließ.

Auch wenn sich die Harringtons heute nicht ganz einig sind, wer bei Valve letztlich den Ausschlag für das neue System gab – fest steht: Der Vorfall mit dem Neffen war ein Weckruf. Er hat sich später tiefgehend entschuldigt, aber ich sagte nur: Du hast keine Ahnung, wie wertvoll das war , erzählte Monica.

Und was als Familienanekdote begann, war vielleicht der erste Dominostein, der am Ende zu Steam führte.