Halo 6 - Kommt definitiv für PC

Die nächste »klassische Halo-Erfahrung« kommt definitv auch für den PC. Das bekräftigte Entwickler 343 Industries in einem Blogpost mit dem Thema unlizenzierte Mods. Gleichzeitig kündigte man an, mit den Entwicklern der betroffenen Eldewrito-Mod zusammenarbeiten zu wollen.

Microsofts Xbox-Chef Phil Spencer teilte den Eintrag auf Twitter, und hob den Teil mit dem PC-Bezug besonders hervor. Auch wenn noch keine offizielle Ankündigung des nächsten Halo erfolgt ist, kann man mit Bestimmtheit davon ausgehen, dass Halo 6 für den PC erscheint.

This point is important "As we look ahead, we’re very excited about the prospects of an official classic Halo experience making its way to PC and we hope to be able to partner with the ElDewrito team and broader mod and content creation community" https://t.co/KVJbH5PfJI