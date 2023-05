HandOfBlood hat einen neuen Steam-Geheimtipp für wenig Geld: »Kaum wer kennt das!«

Ein neues, unbekanntes Roguelite ist auf Steam erschienen.

Hand of Blood empfiehlt gerne auch mal unbekannte Indie-Perlen: Zuletzt schaffte es zum Beispiel Wall World auf seinen reichweitenstarken YouTube-Kanal. Jetzt folgt ein weiterer Geheimtipp, der bislang komplett unter dem Radar fliegt: Swarm Grinder. Es erinnert an den 2022er Erfolgstitel Vampire Survivors.

Das türkische Entwicklerstudios Last Bite Games veröffentlichte Swarm Grinder am 5. Mai 2023 auf Steam im Early Access und verlangt gerade einmal 8 Euro. In der Spitze erreicht das Indie-Spiel bislang lediglich 422 gleichzeitig aktive Spieler und Spielerinnen. Dafür zeigen die sich überwiegend begeistert: Die ersten 158 Steam-Reviews fallen zu 85 Prozent positiv aus.

Was ist Swarm Grinder?

Hänno, wie sich HandOf Blood auch nennt, widmete sich Swarm Grinder im Livestream-Video, das ihr in voller Länge auf seinem Zweitkanal HandOfUncut anschauen könnt:

Das macht Swarm Grinder aus:

Reverse-Bullet-Hell: Ihr steuert einen von mehreren Charakteren durch unterschiedliche Modi. Es geht darum, Ressourcen abzubauen. Dazwischen nisten aber massenweise Monster, denen ihr beispielsweise mit einer Gatling Gun einschenkt.

Ihr steuert einen von mehreren Charakteren durch unterschiedliche Modi. Es geht darum, Ressourcen abzubauen. Dazwischen nisten aber massenweise Monster, denen ihr beispielsweise mit einer Gatling Gun einschenkt. Stärker werden: Im Laufe einer Runde schaltet ihr immer neue Waffen und Fähigkeiten frei, um es mit den Horden aufzunehmen, zum Beispiel Granaten oder einen Rundum-Wohlfühl-Schwertstreich. So werdet ihr immer stärker. Allerdings verbrauchen viele Waffen auch mehr Benzin, das ihr unterwegs einsammeln müsst.

Im Laufe einer Runde schaltet ihr immer neue Waffen und Fähigkeiten frei, um es mit den Horden aufzunehmen, zum Beispiel Granaten oder einen Rundum-Wohlfühl-Schwertstreich. So werdet ihr immer stärker. Allerdings verbrauchen viele Waffen auch mehr Benzin, das ihr unterwegs einsammeln müsst. Überleben: Auch die Monster werden zahlreicher und mutieren. Zum Beispiel solltet ihr bei explodierenden Feinden lieber einen Sicherheitsabstand wahren, um eure Lebenspunkte nicht zu gefährden. In gewissen Abständen tauchen zudem besonders fiese Gegnerwellen auf.

Auch die Monster werden zahlreicher und mutieren. Zum Beispiel solltet ihr bei explodierenden Feinden lieber einen Sicherheitsabstand wahren, um eure Lebenspunkte nicht zu gefährden. In gewissen Abständen tauchen zudem besonders fiese Gegnerwellen auf. Roguelite: Ihr werdet mit der Zeit auch jenseits einer Runde immer mächtiger, um schwierigere Level meistern zu können. Denn zwischen den Partien schaltet ihr neue Fähigkeiten und Boni frei, die sich auf die folgenden Durchläufe auswirken. So erstellt ihr euch nach und nach euren eigenen Build.

Auf jeden Fall hat HandOfBlood sichtlich Spaß mit Swarm Grinder. »Kaum einer kennt das«, merkt der Content Creator an. Nun, vielleicht ändert sich das ja jetzt.

Gehört ihr zu den Wenigen, die Swarm Grinder schon ausprobiert haben? Was haltet ihr von der neuen Reverse Bullet Hell? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!