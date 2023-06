Blizzard will Hardcore-Helden in Diablo 4 vor tödlichen Disconnect-Unfällen schützen

So ein Verbindungsabbruch ist schon ärgerlich genug, für Hardcore-Spieler in Diablo 4 aber immer eine besonders üble Zitterpartie.

Stellt euch vor, ihr spielt tage-, vielleicht sogar schon wochenlang Diablo 4 im Hardcore-Modus. Ihr levelt fleißig, sammelt starken Loot und achtet penibel darauf, nicht abzukratzen - der Tod würde nämlich für immer euren Charakter zerstören. Doch irgendwann, urplötzlich, ploppt ein Fenster auf: Verbindung unterbrochen. Und von jetzt auf gleich ist der gesamte Fortschritt futsch.

So ergeht es aktuell immer wieder Hardcore-Spielern, die mit Verbindungsproblemen zu kämpfen haben. Blizzard hat aber angekündigt, diesem Problem nachzugehen.

Baldige Verbesserungen

Im Livestream zu Diablo 4 hat unter anderem der Game Director Joe Shely die Problematik angesprochen. Die Verbindungsprobleme sind nämlich nicht die einzige ärgerliche Möglichkeit, den Charakter zu verlieren.

So ist den Entwicklern beispielsweise auch die Existenz eines Teleport-Bugs bewusst, der zum Verlust des Charakters führt. Sobald wir die Ursachen gefunden haben, werden wir uns um die Behebung kümmern , so Shely.

Lösung lässt noch auf sich warten

Wenn ihr einen Charakter aufgrund von Verbindungsabbrüchen verliert, ist es jedoch deutlich kniffliger. Da kann das Problem an eurer Internetverbindung, am Server oder irgendwo dazwischen liegen - die Ursachenbekämpfung ist hier also kaum möglich.

Es wird aber bereits an einer Lösung gearbeitet: Sobald ihr an einem Disconnect leidet, soll das Spiel das Item Scrolls of Escape automatisch aktivieren - das schützt den Charakter vor dem sonst sicheren Tod und lässt ihn zum Dorf zurückteleportieren. Den Gegenstand könnt ihr nur im Hardcore-Modus finden und er ist äußerst selten.

Solche Disconnects aber überhaupt zu erkennen, ist laut Shely sehr komplex. Das Item soll auch ganz normal verbraucht werden, damit ihr nicht spontan euer LAN-Kabel aus dem Stecker zieht, wenn die Lebensanzeige gefährlich weit nach unten wandert.

Bis dieses System aber auch den Weg ins finale Spiel schafft, dauert es noch eine ganze Weile. Frühestens in Season 2 soll der Charakter-Tod somit verhindert werden, behauptet Shely. Das wäre also vermutlich erst im Herbst dieses Jahres, die erste Season soll voraussichtlich Mitte bis Ende Juli 2023 starten.

Habt ihr mit häufigen Verbindungsabbrüchen zu kämpfen und ist euch vielleicht schon im Hardcore-Modus euer Charakter abhanden gekommen? Überwiegen für euch die Vorteile der Shared World trotz solcher Probleme oder wünscht ihr euch eine Offline-Funktion für Diablo 4? Oder meidet ihr ohnehin den Hardcore-Modus? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!