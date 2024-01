Harmloser Sesamstraße-Tweet eskaliert komplett und ruft sogar den US-Präsidenten auf den Plan

Elmo aus der Sesamstraße wollte nur wissen, wie es euch geht. Was an Antworten kam, beschäftigte im Anschluss die gesamte Sesamstraße - und den US-Präsidenten. Bildquelle: X-Account »Elmo«

Es war ein simpler Tweet, kaum mehr als ein norddeutsches Moin! Wie gehts euch allen? Doch was darauf folgte, übertraf die Erwartungen der Sesamstraße-Mitarbeiter hinter dem X-Account von Elmo sicher bei weitem.

Nicht nur war rasch die halbe Sesamstraße aktiv, um auf die Quasi-Hilferufe zu reagieren, nein: Sogar der US-Präsident Joseph Joe Robinette Biden, meldete sich zu Wort.

Wir erklären euch, was da los ist!

Ein Tweet, zwei Sätze lang...

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dieser gerade mal vier-Dutzend Zeichen umfassende Text löste einen Sturm an Interaktion aus: Stand später Nachmittag am 31. Januar, also fast genau zwei Tage später, haben mehr als 175 Millionen Menschen den Post gesehen und es kamen bisher bereits fast 13.000 Antworten zusammen.

Worum geht es in den Antworten?

Sicher nicht alle, aber doch ein großer Teil der Reaktionen lässt sich als Statements des Unwohlseins, wenn nicht gar als Hilferufe zusammenfassen. Die Nutzer haben Elmos Post eindeutig als ehrliche Frage nach ihrem Wohlbefinden verstanden - nicht nur als Floskel.

Wir werden hier keine einzelnen Tweets hervorheben, denn´hinter jedem der Tausenden Aussagen steht mindestens ein betroffener Mensch - oft wahrscheinlich ganze Familien sowie sein oder ihr Freundeskreis.

Wer interessiert, was den Menschen auf der Seele lastet, schaut gerne rein.

Reaktionen auf die Schwemme an Antworten

Gestern (30. Januar 2024) meldete sich Elmo mit einem erneuten Post zu Wort, den auch der englischsprachige X-Account der Sesamstraße verstärkend wiederholte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dabei posteten sie auch Anlaufstellen und Kanäle für Menschen, die Hilfe bei emotional-mentalen Problemen brauchen. Und darunter versicherten auch noch diverse weitere Stars des legendären Kinderprogramms ihre Unterstützung, wie X-User Alex Spahn zusammenstellt.

Link zum Podcast-Inhalt

Aus dem Weißen Haus, Washington, D.C.: Am Nachmittag des 31. Januars betrat sogar der Bewohner des berühmtesten Hauses die Bühne: der US-Präsident Joseph Joe Robinette Biden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Joe Biden - oder stellvertretend sein Team - bekundete Verständnis für die Sorgen und Ängste der Menschen hinter den Kommentaren. Und weiter:

Unser Freund Elmo hat recht. Wir müssen füreinander da sein, müssen unserem Nachbarn in Not, Hilfe anbieten und vor allem, auch selbst um Hilfe bitten, wenn wir sie selber brauchen.

Kanntet ihr den X-Post von Elmo schon? Ist er euch vielleicht vor unserer News bereits über den Online-Weg gelaufen? Habt ihr überhaupt in irgendeiner Weise eine Verbindung zu der Sesamstraße oder insbesondere zu Elmo? Oder wurde eure Kindheit von anderen Serien begleitet? Eure Meinungen und Erfahrungen interessieren uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!