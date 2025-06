Harry Potter: Tom Felton spielt wieder Draco Malfoy, aber nicht in der neuen Serie

So jung wie hier sieht Draco in Das verwunschene Kind allerdings nicht mehr aus. Bildquelle: Warner Bros.

Seit nunmehr neun Jahren können sich Fans, die von den Harry-Potter-Filmen nicht genug bekommen, das Theater-Sequel Das verwunschene Kind in verschiedenen internationalen Städten anschauen.

Dabei winkt ihnen aber nicht der ursprüngliche Cast mit Daniel Radcliffe oder Emma Watson, sondern eine Besetzung aus ausgebildeten Theater- und Musicaldarstellern. Jedenfalls bis jetzt! Denn Tom Felton ist der erste Schauspieler aus den Filmen, der für das Stück zurückkehrt.

»Angst, Potter?«

Erst kürzlich gab der offizielle Instagram-Account des Harry-Potter-Universums bekannt, dass Tom Felton tatsächlich ein Malfoy-Comeback am Broadway in New York startet. Da die Handlung des Theaterstücks 19 Jahre nach Die Heiligtümer des Todes - Teil 2 stattfindet, spielt Felton eine deutlich ältere Version seiner Figur.

Demnach schmücken in einem kleinen Ankündigungsvideo lange, hellblonde Haare sein Haupt, die stark an Lucius Malfoy aus den Filmen (gespielt von Jason Isaacs) erinnern. Draco müsste in Das verwunschene Kind mittlerweile um die 37 Jahre alt sein, was perfekt zu Feltons Alter passt. Oh, ja! Ihr wollt bestimmt sehen, wie er jetzt aussieht:

Zuletzt hofften Fans, dass Felton für die neue Harry-Potter-Serie von HBO gecastet wird. Da diese die Buchreihe aber von vorne erzählt, würde sich hier eher die Rolle von Lucius Malfoy, also Dracos Vater, anbieten. Für Draco ist Felton für einen Neustart deutlich zu alt. In den Filmen wurde sein On-Screen-Vater von Jason Isaac (Der Patriot, Mass) verkörpert.

Für die Rollen der Malfoys in der Show wurde noch niemand gecastet, jedoch tritt Lucius auch nicht persönlich im ersten Buch auf. Er wird lediglich von Draco mehrfach erwähnt und hat seinen großen Auftritt erst im zweiten Roman »Harry Potter und die Kammer des Schreckens.«

Da HBO erst einmal mit der Verfilmung von Band 1 beschäftigt ist, gibt es vielleicht noch eine kleine Chance für Felton, später doch noch in die Rolle seines Film-Vaters zu schlüpfen. Im Theaterstück wird er schließlich nur für einen begrenzten Zeitraum (November 2025 bis März 2026) zu sehen sein.

Ob er aber am Ende wirklich auf der Besetzungsliste der HBO-Serie steht, bleibt fraglich. Bis jetzt besteht die nämlich nur aus Jung-Schauspielern und Gesichtern, die bisher nicht in den Harry-Potter-Filmen zu sehen waren.

Worum geht’s in Harry Potter und das verwunschene Kind?

19 Jahre nach der Schlacht von Hogwarts dreht sich die Geschichte um den Nachwuchs der Zauberer, vor allem um die Freundschaft von Harrys Sohn Albus Severus Potter und Dracos Sprössling Scorpius Malfoy.

In der Zauberschule und seinem Haus Slytherin mausert sich Albus schnell zum Außenseiter und findet in Scorpius einen Gleichgesinnten. Um ihren Ruf zu verbessern, beschließen die beiden, einen großen Fehler der Vergangenheit rückgängig zu machen: Den Tod von Cedric Diggory. Doch die Manipulation der Zeit führt zu einer Katastrophe.

In Deutschland könnt ihr euch das Stück übrigens seit Dezember 2021 in Hamburg im Theater am Großmarkt anschauen. Es hat eine Gesamtlänge von etwa 3 Stunden und 40 Minuten.

Falls ihr mehr über die kommende Harry-Potter-Serie erfahren möchtet, verlinken wir euch in der obigen Box einige weiterführende Artikel. Dort könnt ihr zum Beispiel nachlesen, wer alles auf der Besetzungsliste steht oder welchen Plan Nick Frost für die Verkörperung des beliebten Wildhüters Rubeus Hagrid verfolgt. Der Darsteller tritt nämlich in die Fußstapfen von Robbie Coltrane und findet berührende Worte zu seinem Vorgänger.