Harry Potter: Der neue Hagrid-Darsteller distanziert sich klar von J.K. Rowling

Bei HBO Max entsteht eine neue Serie, die die Geschichte des Jungen mit der Blitznarbe erneut erzählt. Seit einigen Wochen erfahren Fans, wer in der Produktion die Rollen von Harry, Ron, Hermine und Co. übernimmt. Den Hünen Rubius Hagrid wird der Brite Nick Frost (Shaun of the Dead) spielen.

Die Casting-Ankündigungen werden stets von der Debatte um Harry-Potter-Schöpferin J.K. Rowling begleitet. Ihre Meinung zu den Rechten von Transpersonen passt so gar nicht zur Haltung von Frost, das stellt der Schauspieler im Interview mit The Observer klar.

»Ihre und meine Ansichten stimmen in keiner Weise überein«

Frost wurde von Rowlings Gegnern nach der Bekanntgabe seiner Rolle stark kritisiert, er musste sogar die Kommentare unter seinem Instagram-Post mit der Ankündigung deaktivieren.

Im Gespräch mit The Oberserver macht Frost jedoch klar: »Sie darf ihre Meinung haben und ich darf meine haben, sie stimmen nur in keiner Weise überein.«

2:17 Harry Potter: Die HBO-Serie verfilmt bald das erste Buch - So sah Hogwarts im Original von 2001 aus

Eine konkrete Aussage, warum der Schauspieler dennoch an der Serie mitwirkt, an der auch Rowling als ausführende Produzentin beteiligt ist, macht er nicht. Auf die Frage, ob er befürchtet, die Debatte würde die Serie überschatten, antwortet er:

Ich weiß es nicht. Aber vielleicht sollte es nicht verpuffen? Wir sollten nicht einfach hoffen, dass es vorbeigeht, nur weil es das bequemer macht. Vielleicht sollten wir uns weiterbilden.

Frost ist nicht das einzige Mitglied des Casts, das sich klar gegen Rowlings Ansichten positioniert. Der neue Snape-Darsteller Paapa Essiedu (The Outrun, I May Destroy You) unterschrieb kürzlich wie 400 andere Personen aus der Filmindustrie einen offenen Brief, der zum Schutz der Trans-Community aufrief.

HBO verteidigte in der Vergangenheit die Zusammenarbeit mit Rowling, beim Casting scheint die Autorin jedoch nicht mitreden zu dürfen. Mehr dazu erfahrt ihr oben in der Box. Das Harry-Potter-Reboot, das in Deutschland beim Streaminganbieter WOW laufen wird, hat die drei wichtigsten Rollen mittlerweile auch besetzt. Wer Harry, Ron und Hermine spielen wird, könnt ihr ebenfalls im oberhalb verlinkten Artikel erfahren.