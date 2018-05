Harry Potter - J.K. Rowling entschuldigt sich für den Tod von Dobby

Die erfolgreiche Autorin J.K. Rowling setzt ihre Tradition fort und widmet sich am 2. Mai zum Jahrestag der Schlacht von Hogwarts erneut einem der vielen Opfer aus ihrer beliebten Harry-Potter-Reihe, die im Kampf gegen den mächtigen schwarzen Magier Lord Voldemort ihr Leben lassen mussten.

In diesem Jahr entschuldigt sich die Buchautorin (via Twitter) bei all ihren Fans für den Tod eines der beliebtesten Figuren: Dobby, der Hauself.

It's that anniversary again. This year, I apologise for killing someone who didn't die during the #BattleofHogwarts, but who laid down his life to save the people who'd win it. I refer, of course, to Dobby the house elf.