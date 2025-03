Harry Potter Reboot: Dumbledore zu spielen wird leicht, denkt zumindest sein neuer Schauspieler

Der Gesichtsausdruck passt schon einmal - links der neue Dumbledore (John Lithgow) und rechts der alte (Michael Gambon). Bildquelle: Warner Bros. / Netflix

Nach langer Suche hat HBO seinen Dumbledore für das Harry-Potter-Reboot Ende Februar 2025 endlich gefunden: John Lithgow.

Seither wird er natürlich ständig zu seiner neuen Rolle befragt, denn die Filme haben die Messlatte für die Charaktere und die Handlung hoch gesetzt. Doch Lithgow scheint ziemlich gelassen zu sein.

Eine magische Geheimwaffe

Im Podcast SmartLess gibt John Lithgow gegenüber den drei Schauspielern Jason Bateman (Arrested Development), Sean Hayes (Will & Grace) und Will Arnett (Arrested Development) preis, dass er in der Figur Dumbledore keine große Herausforderung sieht.

Das Gesamtkonzept dieses Reboots von Harry Potter besteht darin, dass eine ganze Staffel einem einzigen Roman gewidmet ist. Wisst ihr, Dumbledore ist - er ist so etwas wie eine Geheimwaffe. Er tritt nur sehr, sehr selten auf. Ich glaube nicht, dass die Aufgabe so schwer sein wird […].

Wie genau der Drehplan aussieht und wie viel Zeit der 79-jährige Darsteller letztendlich als Zauberer in England verbringen wird, weiß er allerdings noch nicht.

Lithgow ist übrigens gerade dabei, sich in die Materie einzuarbeiten und liest aktuell das zweite Buch der Romanreihe »Harry Potter und die Kammer des Schreckens« (englisch: Harry Potter and the Chamber of Secrets).

Das bedeutet, dass er für Staffel 1 eigentlich schon bestens vorbereitet sein müsste, da die sich auf die Handlung des ersten Romans konzentriert.

Was ist der aktuelle Stand des Reboots?

Lithgow ist der erste Schauspieler im Cast. Nach dem Hauptdarsteller Harry Potter und seinen Freunden Ron und Hermine wird derweil immer noch gesucht. Mehr als 32.000 Kinder sollen sich für die Rollen beworben haben (via JoBlo).

Zur engeren Auswahl von Figuren wie zum Beispiel Harrys Tante Petunia Dursley oder sein Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste, Quirinus Quirrell, kursieren derweil nur Gerüchte.

Die Serie soll in sieben Staffeln die Geschichten der Romanreihe erzählen, wobei jede Season das jeweilige Buch thematisiert. Die Veröffentlichung ist für das Jahr 2026 geplant.

Die Dreharbeiten für die neue Serie sind für den Sommer 2025 angesetzt. Demnach werden wohl die nächsten Monate immer mehr Infos zu der Besetzung eintrudeln. Falls ihr euch dafür interessiert, welche Schauspieler zuletzt noch als heiße Kandidaten für zum Beispiel Severus Snape oder Rubeus Hagrid galten, dann schaut doch im oben verlinkten Artikel vorbei.