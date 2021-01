Harry Potter kommt offenbar als Serie - was wir darüber wissen

Harry Potter liegt aktuell wieder schwer im Trend: Nicht nur bekommt die Buchreihe um den Zauberlehrling eine neue Videospieladaption in Form des von GameStar-Lesern heißerwarteten Open-World-Rollenspiels Hogwarts Legacy. Wie der Hollywood Reporter erfahren haben will, soll der Streaming-Dienst HBO Max aktuell an einer Live-Action Serie zum Harry Potter Franchise arbeiten.

Was wir über die Harry-Potter-Serie wissen

Den Quellen der amerikanischen Webseite The Hollywood Reporter zufolge sollen Führungskräfte des WarnerMedia-Konzernes, zu dem auch der Streaming-Dienst HBO Max gehört, erste Gespräche mit verschiedenen Drehbuchautoren geführt haben. Dabei sollen erste Ideen für das Projekt erörtert worden sein.

Das Projekt soll sich aktuell noch in einem extrem frühen Stadium befinden: Weder Autoren noch anderes Personal sollen bis jetzt fest mit der Harry-Potter-Serie fest verbunden sein und es wurden noch keine festen Vereinbarungen getroffen. Da zur Handlung aktuell noch nichts bekannt ist, lässt sich noch nicht sagen, ob sich die Serie um Harry Potter selbst drehen wird oder einfach nur im selben Wizarding-World-Franchise spielt.

Dass eine Serie basierend auf dem Harry-Potter-Franchise entstehen soll, ist wenig überraschend: Warner Bros. feierte bereits mit der Verfilmung von JK Rowlings Buchreihe einen riesigen Erfolg. Die sieben Bücher wurden als acht Spielfilme adaptiert, die gemeinsam mehr als 7 Milliarden US-Dollar einspielten. Auch Warners Prequel-Filmreihe Fantastic Beasts, dessen dritter Teil 2022 erscheinen soll, war bislang ein voller Erfolg an den Kinokassen.

Harry Potter als Zugpferd für HBO Max?

Da viele Filmkonzerne immer mehr auf ihre eigenen Streaming-Dienste legen, könnte die Serie könnte als Aushängeschild für HBO Max fungieren. Hier finden sich bislang diverse Filme und Serien von DC Comics, weitere exklusive Projekte sind bereits in Arbeit. Dazu kommen weitere Erfolgsserien wie Sexy and the City und Game of Thrones, das zahlreiche Spin-Off-Serien bekommen könnte:

Wann HBO Max bei uns in Deutschland startet, ist aktuell noch nicht bekannt. Ein Start für 2021 wurde kürzlich ausgeschlossen, da die Rechte zu vieler Serien hierzulande noch bei Sky liegen.