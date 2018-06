Hearthstone Nationals - Live auf Twitch und Youtube: C4mlann und Thanh nonstop am Caster-Tisch

Sieben Länder, sieben Finalrunden, jeweils 64 siegeshungrige Kartenklopper: Am Wochenende läuft auch in Deutschland die letzte Phase der Hearthstone Nationals. Zuerst wird am 23. Juni im Schweizer Turnierformat unter den 64 Finalisten ausgesiebt, danach treten die letzten acht Spieler am 24. Juni noch mal gegeneinander an. In dieser letzten KO-Runde entscheidet sich, welcher Deckmeister mit dem Titel und 1.500 Dollar Preisgeld die Arena verlässt.

64 Siegertypen: Die Finalisten für die Nationals im Überblick

Live begleitet werden die deutschen Matches von den beiden Hearthstone-Experten C4mlann und Thanh, zu sehen gibt's die Finalrunden auf C4mlanns Twitch-Kanal und bei GameStar auf Youtube. Die beiden senden direkt aus unserem neuen MAX-Studio in München.

Jetzt zuschauen: C4mlann auf Twitch

Jetzt zuschauen: Die Hearthstone Nationals auf Youtube

