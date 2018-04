Ab dem 12. April geht es in den Hexenwald: Wie Blizzard bekanntgegeben hat, dürft ihr euch dann in die neue Erweiterung für den Karten-Hit Hearthstone stürzen.

Wer sich nach dem Release einloggt, erhält für begrenzte Zeit (bis zum 10. Juli um 19 Uhr) drei kostenlose Kartenpakete und eine zufällige legendäre Klassenkarte aus dem Addon, damit man gleich mit den neuen Karte loslegen kann.

Wie in Hearthstone üblich sind die Karten des Addons grundsätzlich kostenlos erspielbar, wer sich einen Haufen Zeit sparen will, kann aber auch Geld in die Hand nehmen. Für rund 50 Euro bekommt ihr im Vorverkauf 70 Hexenwald-Kartenpakete mit je fünf Karten und dazu einen besonderen Kartenrücken.

PvE- und Kartennachschub

Wollt ihr euch die neuen Karten vorher noch genauer anschauen, könnt ihr die Enthüllungen auf dem offiziellen Twitch-Kanal verfolgen. Die letzte verbleibende findet am 9. April um 20 Uhr unserer Zeit statt. Die bisher vorgestellten Karten findet ihr in unserer Galerie unter der News.

Hexenwald setzt sich aus dem PvE-Abenteuer »Monsterjagd« im Stil der Schatzjagd aus Kobolde und Katakomben und 135 neuen Karten zusammen. Im Addon belegt die Hexe Hagatha den uralten Wald mit einem Fluch und lässt ihn Reisenden gegenüber aggressiv und unheimlich werden. Spieler müssen sich deshalb als furchtlose Monsterjäger der durch den dunklen Zauber bedrohten Stadt Gilneas in den Wald aufmachen und der Hexe das Handwerk legen.

