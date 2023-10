Vor 28 Jahren erschien einer der besten Actionfilme aller Zeiten - jetzt soll tatsächlich die Fortsetzung kommen

In Heat von Michael Mann lieferten sich Al Pacino und Robert DeNiro ein legendäres Film-Duell - nach 28 Jahren kommt tatsächlich die Fortsetzung. Bildquelle: 20th Century Fox

Erinnert ihr euch noch an Heat? Einer der besten Vertreter des Action-Genres hat mittlerweile schon stolze 28 Jahre auf dem Buckel. Jetzt will Michael Mann, der Regisseur des Originals, tatsächlich einen zweiten Teil ins Kino bringen, der gleichzeitig als Prequel und Sequel fungiert.

Was ihr zum 28 Jahre alten Action-Klassiker wissen solltet

Heat startete am 15. Dezember 1995 mit Robert De Niro und Al Pacino in den US-amerikanischen Kinos. Die Gangster-Geschichte dreht sich um eine Gruppe von Bankräubern, die nach dem missglückten Überfall eines Banktransporters ins Visier der Ermittler geraten.

Dabei beleuchtet Heat parallel zueinander die Perspektiven des Meisterdiebs Neil McCauley (De Niro) und des Lieutenants Vincent Hanna (Pacino) und die Grenzen zwischen Held und Schurke verschwimmen zunehmend.

Mit einer Laufzeit von 170 Minuten ist Heat ein ordentlicher Brocken, doch davon wird keine verschenkt. Das ist natürlich unter anderem dem starken Schauspiel seiner Hauptdarsteller zu verdanken, doch auch abseits davon hat der Film eine Menge zu bieten.

Gerade der brachiale Schusswechsel zwischen Neil McCauleys Bankräubern und der Polizei von Los Angeles ist als einer der realistischsten in die Filmgeschichte eingegangen - Kollege Markus Trutt von Filmstarts hat darauf bereits vor ein paar Monaten ein Loblied gesungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie bewerten Kritiker und Zuschauer Heat? Auf IMDb kommt Michael Manns Heat mit einer durchschnittlichen Wertung von 8,3 Punkten daher, bei RottenTomatoes sind es sogar 89. Auf Metacritic kommen nur 76 Prozent zusammen, dafür zeigen sich Zuschauer mit 86 bis 94 Punkten wesentlich enthusiastischer als Kritiker.

Wo kann ich Heat streamen? Aktuell ist Heat bei Netflix und Disney Plus im Abo enthalten.

Was ist jetzt der Plan für Heat 2?

Michael Mann spricht schon seit geraumer Zeit davon, eine Fortsetzung zu Heat auf die große Leinwand bringen zu wollen. In einem neuen Interview mit Deadline bestätigt der mittlerweile 80-jährige Regisseur, dass er sich als Nächstes tatsächlich Heat 2 widmen wird.

Darum geht's in Heat 2: Die Geschichte dafür veröffentlichte Mann bereits gemeinsam mit Meg Gardiner 2022 in Romanform, jetzt soll eine Kinofassung folgen. Dabei schließt die Handlung von Heat 2 an die des ersten Teils an, als Vincent Hannah die Vergangenheit von Neil McCauley zu beleuchten versucht.

Ein Großteil der Handlung dürfte sich dann via Rückblenden im Chicago des Jahres 1988 abspielen, wo ein junger MacCauley (möglicherweise dargestellt von Adam Driver) sich mit seiner Crew mit unterschiedlichen Heists einen Namen macht. Parallel dazu klettert Hannah selbst die Karriereleiter der Polizei empor.

Mit einem Star-Wars-Star? Ob Adam Driver (Star Wars, The Last Duel) tatsächlich an Heat 2 beteiligt ist, will Mann zum aktuellen Zeitpunkt nicht bestätigen. Beide arbeiteten erst kürzlich bei Ferrari zusammen. Zusätzlich gibt es Gerüchte, dass Austin Butler (Elvis) und Ana de Armas (Blade Runner 2049) ebenfalls an Heat 2 beteiligt sind, während Al Pacino sich Timothée Chalamet (Dune) als junge Version seiner selbst wünschen würde.

Wann Heat 2 erscheinen soll, ist momentan ebenfalls noch nicht bekannt.

Was haltet ihr davon, dass Michael Mann nach 28 Jahren jetzt tatsächlich Heat fortsetzen möchte? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das Pre-/Sequel? Wie gut hat euch das Original mit Al Pacino und Robert DeNiro aus dem Jahr 1995 gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!