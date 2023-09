»Ich kann das nicht nochmal machen«: Keanu Reeves will eine der besten Action-Reihen wirklich nicht fortsetzen

Keanu Reeves hat für John Wick viel gegeben und ist deswegen nicht allzu scharf auf eine weitere Fortsetzung der ausgezeichneten Action-Reihe. Bildquelle: Lionsgate

Redet man über die besten Actionfilme der letzten Jahre, darf John Wick keineswegs unerwähnt bleiben. Die Reihe bescherte nicht nur Keanu Reeves einen ordentlichen Karriere-Aufschwung, sondern spülten mit jedem der insgesamt vier Teile dem Studio Lionsgate immer mehr Geld in die Kassen.

John Wick 4 kam so zum Beispiel erst 2023 auf ein weltweites Einspielergebnis von über 430 Millionen Dollar, während jeder einzelne Film bei Kritikern und auch Zuschauern großen Anklang fand. Besonders das Händchen des ehemaligen Stuntman und Regisseur von John Wick Chad Stahelski wurde wieder und wieder gelobt.

Keanu Reeves’ Beitrag zum Erfolg der Action-Reihe darf aber keineswegs unterschätzt werden: Bei jedem Film drehte er so gut wie jeden Stunt persönlich, doch das fordert natürlich seinen Tribut. Im Interview mit Collider berichtet Produzent Basil Iwanyk, dass Keanu Reeve deswegen kein allzu großes Interesse daran hat, John Wick fortzusetzen.

John Wick hat Keanu Reeves immer wieder zerstört

Seid aber ab dieser Stelle vor Story-Spoilern zu John Wick 4 gewarnt! Das Schicksal des Titelhelden ist nämlich im direkten Kontext relevant. Iwanyk berichtet nämlich:

[...] Diese Filme zu drehen, ist unfassbar anstrengend und sie zerstören Keanu auf physischer und emotionaler Ebene. Zum Ende meinte er jedes Mal: Ich kann das nicht nochmal machen und ich stimme ihm dabei zu. Er ist nur noch eine Hülle seiner selbst, weil er sich da richtig reinkniet und auch nicht aufhört. Er meinte außerdem [bei Teil 4] Ich will im Finale dieses Films unbedingt umgebracht werden . Und wir wiederum: Weißt du, wir lassen das zu zehn Prozent offen.

Die Hintertür bleibt tatsächlich offen: Das Finale von John Wick 4 suggeriert tatsächlich, dass der Keanu Reeves’ Titelfigur tatsächlich seinen Verletzungen erliegt und daraufhin findet sogar eine Beerdigung statt. Doch die Leiche von John Wick bekommen wir nicht zu Gesicht und damit lässt sich die Reihe natürlich offen, ob der Assassine wirklich gestorben ist.

John Wick geht auch ohne John Wick weiter

Ursprünglich wollte man John Wick 4 und 5 sogar in einem Rutsch drehen, doch dieses Vorhaben konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht umgesetzt werden. Im August 2023 sprach dann Regisseur Chad Stahelski im Zuge des HappySadConfused-Podcasts über eine mögliche Fortsetzung und dass er die definitiv nicht ausschließen möchte, aber es dafür gerade an einer zündenden Idee mangelt.

Die zwei nächsten Spin-Offs: Mit The Continental gibt es seit dem 22. September 2023 zumindest schon mal eine Prequel-Serie bei Prime Video, außerdem ist mit Ballerina ein Spin-Off mit Ana de Armas in der Hauptrolle für den 7. Juni 2024 angesetzt.

Übrigens: Mit Keanu Reeves gibt es wiederum in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ein Wiedersehen, denn für das Story-Addon ist der Schauspieler nochmal in der Rolle des Johnny Silverhand zu sehen.

Wie gut haben euch die John-Wick-Filme und natürlich Teil 4 der Action-Reihe gefallen? Würdet ihr euch über eine weitere Fortsetzung mit Keanu Reeves freuen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Habt ihr bereits in The Continental reingeschaut und wenn ja, wie gut gefällt euch die Serie? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!