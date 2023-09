Vor 29 Jahren kostete ein düsterer Superhelden-Film seinen Star das Leben, jetzt kommt tatsächlich die Neuauflage

Nach Jahren in der Entwicklungshölle soll die Neuauflage von The Crow endlich 2024 erscheinen. Bildquelle: BuenaVista

Erinnert ihr euch noch an The Crow? Der 1994 veröffentlichte Superhelden-Film wurde von einem tragischen Vorfall überschattet: Während der Dreharbeiten kam Hauptdarsteller Brandon Lee (der Sohn der Martial-Arts-Legende Bruce Lee) bei einem tödlichen Unfall ums Leben.

Eine Neuauflage der Comic-Verfilmung ist schon seit einer halben Ewigkeit geplant - konkrete Pläne sind seit 2008 bekannt, um genau zu sein. Jetzt - 29 Jahre nach der Veröffentlichung von The Crow und 15 Jahre, nachdem erste Reboot-Ambitionen laut wurden - soll die Geschichte des Autor James O’Barr erneut fürs Kino adaptiert werden und laut Deadline steuert der Reboot auf die Ziellinie zu.

Wer Regie führt und wer die Hauptrolle spielt

Für den Film ist Regisseur Rupert Sanders (Ghost in the Shell, Snow White and the Huntsman) verantwortlich. Die Hauptrollen bei der Neuauflage von The Crow übernehmen Bill Skarsgard (ES, John Wick 4, Eternals) und die Musikerin FKA Twigs. Danny Huston (30 Days of Night), Laura Birn (Foundation), Sami Bouajila (A Son) und Jordan Bogler (The Woman King sind ebenfalls involviert.

Der Reboot von The Crow soll jetzt 2024 mit der Hilfe des Filmstudios Lionsgate erscheinen, ein konkreter Release-Termin ist noch nicht bekannt. In Anbetracht des anhaltenden Hollywood-Streiks ist aber sowieso fragwürdig, ob The Crow das angepeilte Zeitfenster überhaupt einhalten kann. Der Film wurde tatsächlich bereits mit einem Budget von 50 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 unter anderem in Prag und München abgedreht - unsere Kollegen von Filmstarts berichteten darüber.

15 Jahre in der Entwicklungshölle

Die Neuauflage von The Crow hat ohnehin schon einen steinigen Weg hinter sich: Mehrere Regisseure wie zum Beispiel Juan Carlos Fresnadillo oder Corin Hardy wollten zwischenzeitlich das Projekt übernehmen. Auch Darsteller wie Bradley Cooper, Mark Wahlberg, Tom Hiddleston und zuletzt Jason Momoa waren für die Hauptrolle eingeplant.

Darum geht es in The Crow: Die Geschichte von The Crow dreht sich um den verstorbenen Musiker mit starkem Hang zur Poesie Eric Draven, der nach der Vergewaltigung und brutalen Ermordung seiner Frau von einer Krähe wieder zum Leben erweckt wird. Seine neu gefundenen Kräfte nutzt er, um Rache gegen die Verbrecher zu üben, die dafür verantwortlich waren.

Der tragische Hintergrund des originalen The Crow

Der originale The-Crow-Film gilt aufgrund seines starken Goth-Einfluss als einzigartig im Superhelden-Genre und konnte seit seinem Release im Jahr 1994 eine treue Fangemeinde hinter sich scharen. Während der Dreharbeiten des Films wurde Hauptdarsteller Brandon Lee versehentlich getötet, als ihn eine falsch präparierte Pistolenkugel getroffen hatte.

Der Vorfall wurde als Unfall eingestuft, weswegen es nicht zu einer Anklage kam. The Crow wurde dann mit dem Stuntdouble Chad Stahelski (der später die John-Wick-Filme verfilmen sollte) fertiggestellt und am 28. Juli 1994 veröffentlicht. Zum Film selbst gab es bereits mehrere Fortsetzungen, die jedoch allesamt nicht mit dem ersten Teil mithalten konnten.

