Hellblade 2: Neue Szenen lassen Kinnladen runterklappen und einen Release gibt's endlich auch

Es ist düster, es ist brutal, es ist ein Grafik-Knüller: Hellblade 2 hat während der Xbox Developer Direct einige neue Szenen gezeigt, die selbst mit Grafikbomben wie Alan Wake 2 mithalten können. Die Story soll dabei aber sicher nicht zu kurz kommen. Wir verraten euch die wichtigsten Infos, die im Livestream verraten wurden.

Was wurde gezeigt?

8:11 Hellblade 2 erzeugt meisterhafte Atmosphäre - hier seht ihr die Technik, die das erst möglich macht

Im obigen Trailer seht ihr neue Gameplay-Szenen sowie Cutscenes. Da müsst ihr aber schon genau hinsehen, um die zu unterscheiden: Hellblade 2 sieht auch in den direkten Spielszenen absolut fantastisch und fast schon cineastisch aus. Aber auch durchaus düster, sogar noch etwas unheimlicher als Teil 1. »Senua ist kein Superheld«, so die Entwickler. Jeder Kampf soll sich so anfühlen, als würde Senua gerade noch überleben.

Dabei ist es aber nicht geblieben: Das Video enthält auch einige spannende Informationen, wie Hellblade 2 in der Entwicklung abläuft, mit welchen Experten zusammengearbeitet wird, wie Motion Capturing sich weiterentwickelt hat und neue Story-Schnipsel gab es auch zu hören.

Release steht fest

Am 21. Mai 2024 erscheint Senua’s Saga: Hellblade 2 für den PC und die Xbox Series X|S. Das Spiel erscheint gleich zur Veröffentlichung auch im Game Pass.

Weitere Features und Infos

Kurzes Spiel: Hellblade 2 soll nicht besonders viele Spielstunden bereithalten. Wie schon der Vorgänger wird auf eine kürzere, aber dafür sehr storylastige und grafisch beeindruckende Erfahrung Wert gelegt.

Hellblade 2 soll nicht besonders viele Spielstunden bereithalten. Wie schon der Vorgänger wird auf eine kürzere, aber dafür sehr storylastige und grafisch beeindruckende Erfahrung Wert gelegt. Senua hat sich seit Hellblade 1 weiterentwickelt. Sie hat zwar noch weiterhin Psychosen, nimmt die Realität mit anderen Augen und hat vor allem noch die Stimmen in ihrem Kopf. Sie fürchtet sich aber nicht mehr vor den Stimmen und hat Frieden mit ihrer Vergangenheit gefunden.

Sie hat zwar noch weiterhin Psychosen, nimmt die Realität mit anderen Augen und hat vor allem noch die Stimmen in ihrem Kopf. Sie fürchtet sich aber nicht mehr vor den Stimmen und hat Frieden mit ihrer Vergangenheit gefunden. Um Senuas Psychosen authentisch wiederzugeben, arbeiten die Entwickler erneut mit Betroffenen und einem Professor von der Universität Cambridge zusammen.

authentisch wiederzugeben, arbeiten die Entwickler erneut mit Betroffenen und einem Professor von der Universität Cambridge zusammen. Sie ist nun in Island , um die Wikinger zu bekämpfen, die ihr Dorf damals überfallen haben. Das Ganze spielt während des 10. Jahrhunderts. Ninja Theory möchte dabei, soweit möglich, die Historie dieser Zeit so authentisch wie möglich wiedergeben.

, um die Wikinger zu bekämpfen, die ihr Dorf damals überfallen haben. Das Ganze spielt während des 10. Jahrhunderts. Ninja Theory möchte dabei, soweit möglich, die Historie dieser Zeit so authentisch wie möglich wiedergeben. Neue NPCs: Senua trifft, im Gegensatz zum ersten Teil, auf Island andere Figuren, mit denen sie sich anfreundet.

Senua trifft, im Gegensatz zum ersten Teil, auf Island andere Figuren, mit denen sie sich anfreundet. Der Sound spielt eine noch größere Rolle: In Hellblade 2 sind nicht nur die Stimmen binaural, sondern unter anderem auch die Musik. Wenn ihr also mit guten Kopfhörern spielt, werden die Geräusche aus unterschiedlichen Richtungen kommen und so ein immersiveres Erlebnis ermöglichen.

In Hellblade 2 sind nicht nur die Stimmen binaural, sondern unter anderem auch die Musik. Wenn ihr also mit guten Kopfhörern spielt, werden die Geräusche aus unterschiedlichen Richtungen kommen und so ein immersiveres Erlebnis ermöglichen. Apropos Musik: Für den Soundtrack arbeitet Ninja Theory mit der skandinavisch-deutschen Folk-Band Heilung zusammen.

Letztlich sind noch immer einige Fragezeichen zur Story da, bei so einem kurzen Titel ist aber jedes kleine bisschen Information schnell ein Spoiler. Immerhin ist der erste Teil, Senua's Sacrifice, gerade mal 7-9 Stunden lang - Hellblade 2 wird sich da vermutlich an einen ähnlichen Umfang orientieren.

Was haltet ihr von den gezeigten Szenen? Sieht Hellblade 2 in euren Augen vielleicht sogar besser als Alan Wake 2 aus? Schreibt es gerne in die Kommentare!