Helldivers 2: Spieler machen nur drei Tage nach dem Update die neue Gegner-Fraktion platt

Die Illuminate machen Menschen zu ihren Marionetten, doch ein Helldiver tut, was ein Helldiver tun muss.

Nach Monaten von Hinweisen und Andeutungen dürfen sich Fans von Helldivers 2 nun auch gegen die dritte Gegnerfraktion in die Schlacht werfen. Darauf hat die Community offenbar nur gewartet, denn auf Steam schließen sich so viele Spiele wie seit Mai 2024 erneut dem Kampf an. Gegen eine solche Übermacht konnten die Illuminate bei ihrem Debüt nicht bestehen.

Ein Triumph für die Über Erde

Gerade einmal drei Tage brauchte die Community von Helldivers 2, um die Illuminate von der Map zu fegen, und dafür feiert sie sich gebührend, wie im folgenden Reddit-Beitrag:

Auf dem Bild ist eine Karte der Galaxie zu sehen, auf der nicht ein Gebiet zu den Illuminate gehört und der umkämpfte Sektor, in dem die Schlacht endete, zu 100 Prozent befreit wurde.

Auf Steam griffen viele Spieler wieder zu Helm und Cape und schlossen sich dem Kampf gegen die »Squids«, so der inoffizielle Name der Illuminate, an. Laut SteamDB kehrten zum Release 150.000 gleichzeitig aktive Spieler in der Spitze zurück.

»Nichts holt die Jungs schneller aus dem Ruhestand zurück, als ihnen zu erklären, dass wir mitten in einer Tentakel-Apokalypse stecken«, erklärt BuyMyBeams. Stampy77 bestätigt diese Vermutung: »Ich habe für vier Monate nicht gespielt, aber ich bin dem Ruf gefolgt.«

Natürlich haben auch wir unseren Beitrag im Kampf gegen die Squids geleistet:

5:15 Helldivers 2: GameStar meldet ersten Feindkontakt mit den Illuminate, so lief die erste Schlacht

Zu früh gefreut?

»Joel wird nicht glücklich sein. Wir werden ein echtes Problem haben, wenn die nächste Attacke kommt«, erklärt AndreiRiboli in den Kommentaren, und auch andere sind überzeugt, dass die Illuminate zurückgehen.

Mit Joel ist der Game Master von Helldivers 2 gemeint, die Entwickler steuern manuell die Bedrohungslage in der Galaxie, um so für Spannung zu sorgen und die Community in Bedrängnis zu bringen.

Wie auch die anderen beiden Fraktionen werden auch die Illuminate immer wieder zurückkehren und die Community dieses Mal vielleicht sogar in einen Drei-Fronten-Krieg mit Bots, Bugs und Squids verwickeln. Im Update stecken natürlich auch neue Waffen, Stratagems und sogar neue Fahrzeuge, wie sich das alles spielt, erfahrt ihr im Artikel mitsamt Frontbericht oben in der Box.