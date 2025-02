»So eine gute Idee!« - Helldivers 2: Fan erstellt eigenen Gegner und erntet Begeisterung

Ist es ein Mutant? Ist es ein Tyrant? Nein, es ist ein gefallener Helldiver! Bildquelle: MasterGig666/Reddit.

Der Helldivers-Fan und Reddit-Nutzer Master-Gig666 hat einen eigenen Gegnertypen erstellt. Der gehört zu den Illuminate und lässt eure schlimmsten Albträume wahr werden - also perfekt für Helldivers 2! Auf Reddit zeigt sich die Community begeistert und wünscht sich den Gegner sogar für das echte Spiel.

Demokratie ist eine Lüge!

Der erstellte Gegnertyp heißt Gefallener Helldiver , gehört zu den Illuminate und beantwortet die Frage, was passiert, wenn eure Verbündeten unfreiwillig zu den Gegnern überlaufen. Die Gefallenen Helldiver erlebten ein fürchterliches Schicksal, schlimmer als der Tod , und kehrten der Demokratie den Rücken.

Für viele Spielerinnen und Spieler dürfte es ein wahr gewordener Albtraum sein, ehemalige Teammitglieder auf der gegnerischen Seite wiederzusehen - und dann auch noch so tödlich wie eh und je.

Angelehnt ist der neue Gegnertyp vor allem an die Voteless. Das sind ehemalige Bewohner der Super Erde, die von den Illuminate per Gedankenkontrolle in geistlose Soldaten verwandelt wurden. Ein ähnliches Schicksal ereilte wohl auch die Gefallenen Helldiver.

Master-Gig666 hat den Gegner als mutierte Elite-Einheit mit leichter Rüstung, schwerem Unterstützungsfeuer, zielsuchendem Laser, und je nach Schwierigkeit, zusätzlichen Waffen entworfen. Eine weitere, ganz perfide Fähigkeit des Gefallenen Helldivers sind die manipulativen Funksprüche, die treue Helldiver demoralisieren und von der Demokratie abkehren wollen: Schließt euch uns an! Demokratie ist eine Lüge!

Die Community liebt es

Die Helldivers-Community auf Reddit zeigt sich begeistert. Der Nutzer Sinnermaximus fasst die allgemeine Stimmung kompakt zusammen:

Wow, die Idee ist soo guuut!

Viele Nutzerinnen und Nutzer wünschen sich den Gegnertyp im Spiel. ManiGoodGirlUwU vermutet scherzhaft, dass sich Game Master Joel bereits Notizen macht. JediJulius könnte sich ein ähnliches Konzept auch für die Automaton vorstellen:

Ich würde mich freuen, so etwas wie das aufseiten der Illuminate oder einen verschleierten Helldiver-Bot bei den Automaton zu sehen. Das würde einiges zu den Horror-Themen des Spiels hinzufügen.

Helldivers 2 wird maßgeblich durch die Community beeinflusst, und die Entwicklerinnen und Entwickler haben in der Vergangenheit bereits auf ihre Spielerinnen und Spieler gehört. Die Chance, auf dem Schlachtfeld in Zukunft auf den Gefallenen Helldiver zu treffen, ist daher keineswegs null.

Zeit gibt es dafür auf jeden Fall genug. Denn wenn das Interesse bestehen bleibt, könnte Helldivers 2 noch bis 2035 und sogar darüber hinaus unterstützt werden. Weitere Infos dazu findet ihr in der Box oben.