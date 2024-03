Endlich Mechs in Helldivers 2: Der neue Exosuit sorgt für Begeisterung und Verzweiflung

Mechs beziehungsweise Exosuits sind jetzt offiziell Teil von Helldivers 2. Was sagt die Community zu den neuen Waffen?

Tagelang gehypt, jetzt sind sie da: In Helldivers 2 könnt ihr ab sofort mit Mechs über das Schlachtfeld stampfen, genauer gesagt im sogenannten EXO-45 Patriot Exosuit.

Der ist als Stratagem für alle Spieler des Koop-Shooters freigeschaltet, nachdem die Community nach harten Kämpfen den Planeten Tien Kwan und das dortige Morgunson-Arsenal befreit hat. Das gelang den Spielern sogar vier Mal schneller als von Entwickler Arrowhead Games erwartet. Zuvor waren einzelne Mechs bereits im Spiel auffindbar, wie ein Spieler auf Reddit zeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die neuen Mechs erweisen sich als mächtige Waffen mit einer Gatling-Kanone und einem Raketenwerfer zu beiden Seiten des Cockpits, sind jedoch auch schwächer als es vielen Spielern lieb ist. Wir haben Meinungen aus der Spielergemeinschaft gesammelt.

»Mehr Selbstmord-Anzug als Exosuit«

Im Steam-Forum von Helldivers 2 tobt aktuell eine Diskussion mit bereits über 100 Beiträgen über den Sinn und Nutzen der Exosuits. Überschrift: »Mechs sind irgendwie scheiße«. Die Hauptkritik: Bereits eine einzige Rakete kann den Kampfschreiter zur Explosion bringen. Speziell hinten ist der Mech nur schwach gepanzert, was ihn im Kampf gegen die Roboter zu einem einfachen Ziel macht.

0:53 Endlich Content-Nachschub für Helldivers 2: Neue Waffen und mehr im Trailer enthüllt

Das Problem wird dadurch verschärft, dass es für unerfahrene Spieler sehr einfach ist, mit dem schwenkbaren Raketenwefer am linken Arm sich selbst zu treffen. Dadurch sei der Mech aktuell »mehr Selbstmord-Anzug als Exosuit«, wie ein anderer Steam-Kommentator schreibt. Andere Spieler empfehlen, Raketen nur dann zu feuern, wenn die Umgebung frei von Hindernissen ist und sich der Patriot nicht bewegt.

Lob gibt es derweil für die große Feuerkraft des Exosuits, besonders im Kampf gegen Riesenkäfer räumt ein erfahrenes Squad in Mechs ordentlich auf. Selbst Charger-Bugs rennen nutzlos gegen die Panzerung des Mechs an und sind dann eine Sekunde wehrlos; eine einzelne, gut getimte Rakete macht das Riesenvieh anschließend verwundbar gegenüber MG-Feuer.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Zuletzt wurde viel über Nerfs und Buffs in Helldivers 2 gestritten. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass die Entwickler auch an der Mech-Balance schrauben werden müssen. So kann jeder Spieler pro Partie nur einen einzelnen Mech als Stratagem nutzen (kostet 20.000 Punkte ist und ist erst ab Level 25 verfügbar). Außerdem gibt keine Möglichkeit, das Monstrum erneut mit Munition zu versorgen, wenn die 14 Raketen und 1.000 Schuss der Gatling verschossen sind.

Doch selbst ein Exosuit ohne Munition kann noch nützlich sein, etwa indem ihr kleinere Bugs zerstampft. Und wie ein Kommentator auf Steam schreibt: »Mechs können geritten werden ... nichts zu danken.«