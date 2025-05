In Helldivers 2 entbrennt die Schlacht um Super Earth mit mehr Alien-Gegnern, neue Waffen und einem lang ersehnten Feature

Jetzt passiert, worum sich seit Monaten Gerüchte ranken: Die Invasion der Super-Erde kommt.

In Helldivers 2 bahnt sich Großes an: Das nächste Update für den sensationellen Koop-Shooter hat es mächtig in sich und erfüllt gleich mehrere lang gehegte Wünsche der Community.

Im Zentrum des Updates mit dem Titel »Galactic Emergency« steht eine neue Großoffensive der Illuminate-Fraktion.

Die Aliens haben einer Meldung des Flottenkommandos zufolge eine bisher verborgene Hauptstreitmacht zusammengezogen und greifen das wichtigste Ziel auf der gesamten Sternenkarte an: Die Super-Erde!

Neue Illuminate-Gegnertypen

Teil dieser Offensive auf das Zentrum der Demokratie sind mehrere neue Einheiten, die künftig auf den Illuminate-Schlachtfeldern auftauchen und Helldivern große Kopfschmerzen bereiten werden.

Hier sind die neuen Feinde:

Stingray – ein Kampfjet, der über das Schachtfeld rauscht und den Spielern aus der Luft einheizt, um Illuminate-Bodentruppen zu unterstützen.

– ein Kampfjet, der über das Schachtfeld rauscht und den Spielern aus der Luft einheizt, um Illuminate-Bodentruppen zu unterstützen. Crescent Overseer – ein neuer Offizier in den Reihen der Illuminate, der mit seiner Plasma-Artillerie sogar Helldiver über große Distanz und hinter Deckung aufs Korn nimmt.

– ein neuer Offizier in den Reihen der Illuminate, der mit seiner Plasma-Artillerie sogar Helldiver über große Distanz und hinter Deckung aufs Korn nimmt. Fleshmob – ein Ungetüm, das aus Voteless-Körperteilen zusammengebastelt wurde und von den Illuminate jetzt als experimentelle Biowaffe losgelassen wird.

Die Entwickler deuten außerdem die Ankunft größerer Illuminate-Kampfschiffe an, die bisher aber nicht gesichtet wurden. Details sind dazu entsprechend noch nicht bekannt.

Waffen-Anpassung

Ein großer Wunsch vieler Fans schon seit Release von Helldivers 2 ist die Individualisierung von Waffen. Jetzt macht Entwickler Arrowhead diesen Traum endlich wahr und integriert ein umfangreiches Gunsmith-Feature in das Arsenal.

So funktioniert die Waffen-Customization:

Fast alle Primärwaffe erhalten Slots (z.B. Mündung, Magazin, Visier, Griff)

Neue Aufsätze für diese Slots werden durch Waffenlevel freigespielt

Freigespielte Aufsätze werden dann durch Requisition-Punkte gekauft

Damit sind nun erstmals individuelle Waffenbuilds möglich – so könnt ihr zum Beispiel die Munitionskapazität durch Trommelmagazine steigern, den Rückstoß beeinflussen oder andere Zieloptiken verwenden.

Store-Upgrade

Der häufig wegen FOMO-Praktiken kritisierte Ingame-Store wurde überarbeitet. Statt kaufbare Rüstungsteile regelmäßig zu rotieren, sind nun immer alle Gegenstände für Super Credits jederzeit verfügbar.

Neue Waffen

Das neue Warbond »Masters of Ceremony« erweitert das Arsenal um frische Waffen und Gadgets. Enthalten sind unter anderem das halbautomatische Präzisionsgewehr R-2 Amendment, ein Kavallerie-Säbel und die G-142 Pyrotech-Granate, die nach dem Aufschlag rundherum Napalm versprüht. Außerdem gibt’s zeremonielle Rüstungsteile, wie zum Beispiel eine Pickelhaube.

Neuer Spieler-Ansturm

Wie ein Blick auf die Zahlen bei SteamDB verrät, sorgte das neue Update sofort für einen Anstieg der Spielerzahlen. Mehr als 100.000 User gleichzeitig kamen am 13. Mai zusammen - so hoch waren die Spielerzahlen seit der Ankunft der Illuminate im Dezember 2024 nicht mehr.

Schaut ihr auch wieder rein und verteidigt Super Earth gegen den Alien-Ansturm? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!