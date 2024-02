Helldivers 2 wird immer erfolgreicher, holt auf Steam fast GTA 5 ein

Helldivers 2 setzt aktuell täglich neue Steam-Rekorde.

Während sich Survival- und Pokémon-Fans auf Steam derzeit scharenweise in Palworld austoben, strömen immer mehr Koop- und Loot-Shooter-Freunde Richtung Helldivers 2. Das Spiel wurde am 8. Februar auf Steam und der PlayStation 5 veröffentlicht und seither sind die Spielerzahlen täglich weiter gestiegen.

333.827 Spielerinnen und Spieler waren am 17. Februar gleichzeitig aktiv und haben dabei Jagd auf außerirdische Monster und Roboter gemacht. Ein neuer, beeindruckender Höchstwert.

0:56 So bildgewaltig ist Helldivers 2, wenn ihr gar nicht selbst den Abzug betätigt

GTA 5 auf den Fersen

Mit dem am Samstag erreichten neuen Höchstwert lässt der Shooter sogar Spiele von wirklich großen Studios hinter sich. Darunter sind Titel wie Starfield, Desitiny 2 oder Counter-Strike. Derzeit rangiert der Shooter auf Platz 28 der Spiele mit den meisten gleichzeitig aktiven Spielern auf Steam.

Ein paar tausend mehr und Helldivers 2 wäre sogar an GTA 5 vorbeigezogen, das auf Rang 24 liegt mit 364.548 gleichzeitig aktiven Spielern. Von der Top Ten ist Helldivers allerdings noch ein gutes Stück weg. Hier liegt Baldur's Gate 3 mit einem Spielerrekord von 875.343 Spielern auf Platz zehn. An der Spitze rangiert bereits seit Jahren PUBG mit 3.257.248 Spielern, Palworld konnte sich aber immerhin inzwischen auf den zweiten Platz setzen.

Weiter große Server-Probleme

Es ist erstaunlich, dass Helldivers 2 derzeit immer mehr und mehr Leute anzieht, obwohl das Spiel bekanntlich bereits seit dem Release mit Server-Problemen zu kämpfen hat. Die werden natürlich durch die immer weiter ansteigenden Spielerzahlen nicht gerade gemildert. Entsprechend bekommt das Spiel momentan auch im Grunde jeden Tag einen neuen Patch.

Auch jetzt sind die Probleme noch nicht behoben. Auf X haben sich die Entwickler abermals zu Wort gemeldet und versprechen, dass sie die Server-Kapazitäten immer weiter erhöhen wollen. Das Team arbeitet demnach ohne Unterlass daran, die derzeitigen Probleme in den Griff zu kriegen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auch Palworld musste kürzlich auf den massiven Spielerandrang reagieren und griff zu verzweifelten Maßnahmen, um die Server nicht abschalten zu müssen. Hier wurde dann sogar enthüllt, dass sich ihre laufenden Server-Kosten derzeit auf 478.000 Dollar pro Monat belaufen.

Dass Helldivers 2 trotz allem durch die Bank weg ausufernd gelobt wird, spricht für eine außergewöhnliche Qualität. Der Lootshooter soll vor allem im Koop unheimlich viel Spaß machen und bietet darüber hinaus eine hervorragende Optik. In unserem Test könnt ihr nachlesen, was wir von Helldivers 2 halten - oder ihr verratet uns einfach in den Kommentaren, was ihr darüber denkt.