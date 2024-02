Twitch Drops für Helldivers 2: So sichert ihr euch die kostenlose Rüstung

Auf Twitch könnt ihr aktuell einen kostenlosen Rüstungs-Skin für Helldivers 2 abstauben.

Ihr sucht einen neuen Look für euren Charakter in Helldivers 2? Über die Twitch Drops zum Koop-Shooter könnt ihr euch eine Rüstung sichern. Das Beste: Der Skin ist kostenlos und ihr müsst nicht mal viel dafür tun. Ihr schaut einfach einem teilnehmenden Streamer beim Spielen zu.

Twitch Drops: So holt ihr euch die Rüstung für Helldivers 2

Was bekommt ihr? Ihr erhaltet den Rüstungs-Skin TR-117 Alpha Commander. Falls euch die Nummer bekannt vorkommt, der Master Chief trägt dieselbe Kennung. In Kombination mit dem Aussehen und der oliv-grünen Farbe erinnert die Rüstung tatsächlich entfernt an Halo.

So sieht die Rüstung TR-117 Alpha Commander in Helldivers 2 aus.

Wie lange müsst ihr einen Stream schauen? Um euch den Drop zu schnappen, müsst ihr lediglich eine volle Stunde zuschauen. Die Kampagne läuft noch bis zum 23. Februar 2024.

Welche Streamer nehmen teil? Ihr findet auf der Twitch-Seite mit den Drop-Kampagnen eine Liste mit vorgeschlagenen Streamern oder schaut selbst in der Spielkategorie nach. Bedenkt, dass ihr immer nur bei einem Streamer die Minuten sammeln könnt.

Wie löse ich den Drop ein? Zuerst müsst ihr die verdiente Belohnung bei Twitch einfordern, das macht ihr in eurem Inventar. Dann verknüpft ihr euren Twitch-Account mit eurem Helldivers-2-Account über die Website des Spiels. Ihr erhaltet dann einen Code für Steam oder die PlayStation 5, um die Belohnung einzulösen.

Event mit deutschen Streamern

Ein gute Gelegenheit, Helldivers 2 auf Twitch zu schauen, bietet sich heute Abend (15. Februar) ab 18:00 Uhr. Die deutschen Streamer Baso, Dhalucard, Mahluna und Trilluxe treten gegen Vierer-Teams aus aller Welt an.

Da Helldivers 2 keinen PvP besitzt, müssen die Kontrahenten Punkte sammeln, beispielsweise gibt es pro verdienter Medaille oder 500 Tötungen je einen Punkt. Aktuell führt ein Team aus Großbritannien mit 100 Punkten.

Neben der Rüstung bekommt ihr auf die Art sogar noch ein spannendes Event mit bekannten deutschen Streamern zu sehen.